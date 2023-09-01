عاجل.. قطع المياه مساء اليوم عن بعض المناطق بالقاهرة لأعمال تحويل مسار خط قطر 1200مم

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إنقطاع المياه عن مناطق ( عين شمس، مصر الجديدة، مدينة نصر، والحى العاشر)، وذلك اعتبارًا من الساعة 10  مساء اليوم الجمعة الموافق 1/9/2023، وحتى الساعة 10  صباح غدٍ السبت الموافق 2/9/2023. 


وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم بشارع عبد الحميد بدوى أمام الكلية الحربية.


وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، على أن يتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.

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