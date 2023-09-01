يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم في الدوري السعودي

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم في الدوري السعودي، تشهد الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي مباراة قوية ومثيرة بين فريقي الهلال والاتحاد، حيث يسعى العميد الاتحادي للفوز والحفاظ على صدارته التامة للدوري، وذلك بعد حصوله على أربعة انتصارات متتالية في المباريات السابقة.

بفارق نقطتين عن الهلال، يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز في هذه المباراة وإثبات جدارته بالصدارة، كما يطمح الفريق للانتقام من الهلال، بعدما أخرجه من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في الموسم الماضي.

ويعول الاتحاد في هذه المباراة على نجومه المميزين، مثل المهاجم تياغو كارلوس واللاعب فهد المولد، وكذلك على مدافعه الأوروغوياني جوزيفو جوميز.

من جانبه، يسعى الهلال للفوز في هذه المباراة وتحقيق الصدارة في الدوري، وذلك بعد تحقيقه لثلاثة انتصارات متتالية في المباريات السابقة.

وسيعول الهلال في هذه المباراة على نجومه المميزين، مثل المهاجم بافيتيمبي غوميز ولاعب الوسط سالم الدوسري، وكذلك على حارس المرمى عبدالله المعيوف.

وستكون هذه المباراة فرصة لكلا الفريقين لإثبات جدارتهما وتحقيق الفوز، وستكون مثيرة وشديدة التنافسية. يمكنكم متابعة المباراة عبر بث مباشر على موقع بوابة الفجر.

يلا شوت مشاهدة مباراة الإتحاد والهلال

تشهد الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي مباراة قوية ومثيرة بين فريقي الاتحاد والهلال، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في الدوري.

ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة قمة كلاسيكو الكرة السعودية، حيث يتنافس كل من الاتحاد والهلال على إثبات جدارته في هذه المباراة. وتأتي هذه المباراة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم، حيث تم اتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك اللعب دون جمهور.

ويعول الاتحاد في هذه المباراة على نجومه المميزين، مثل المهاجم تياغو كارلوس واللاعب فهد المولد، وكذلك على مدافعه الأوروغوياني جوزيفو جوميز، فيما يعول الهلال على نجومه المميزين أيضًا، مثل المهاجم بافيتيمبي جوميز واللاعب سالم الدوسري.

وتأتي هذه المباراة بعد أن حقق كل من الاتحاد والهلال انتصارات في المباريات السابقة، حيث فاز الاتحاد على فريق الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما فاز الهلال على فريق الرائد بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المؤكد أن هذه المباراة ستكون مثيرة وقوية، وستشهد تنافسًا شديدًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وإثبات جدارته في هذه المباراة المهمة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم في الدوري السعودي

ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2024؟

مباراة الاتحاد والهلال يمكن متابعتها مجانًا عبر قناة SSC1 SD، ولكن هذا الخيار متاح فقط للمتواجدين داخل السعودية.

أما من خارج السعودية، فلا توجد وسيلة مجانية لمتابعة اللقاء سواءً عبر التلفزيون أو الإنترنت.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2024؟

بجانب قناة SSC1 SD، ستكون مباراة الاتحاد والهلال متاحة عبر قناة SSC1 HD.

ولكن في هذه الحالة، سيتعين على المشاهد الاشتراك في إحدى باقات القناة السعودية وشراء جهاز GOBX لفك التشفير.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

SSC1 SD

SSC1 HD

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2024؟

من داخل السعودية، البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد سيكون متاحًا بصورة مجانية من خلال تطبيق "شاهد" ولكن بتقنية مشاهدة SD.

أما لمتابعة المباراة بتقنية HD، أو إذا كنت خارج السعودية، ستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC1 سواءً بتقنية SD أو HD، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب نايل سات 12284 12149 عمودي v أفقي H عرب سات 12149 12015 أفقي H عمودي V ياه سات 12418 11746 عمودي V أفقي H

من معلق مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2024؟

حسب ما تم الإعلان عنه فهناك 3 خيارات للتعليق على مجريات مباراة الهلال والاتحاد.

هذه الخيارات هي المعلق السعودي فهد العتيبي والمعلق المصري بلال علام، بجانب المعلق راشد الدوسري.

متى موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2024؟

تقام مباراة الهلال والاتحاد مساء الجمعة 1 سبتمبر/ أيلول 2023 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتبدأ المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

تترقب جماهير كرة القدم في السعودية والعالم العربي مباراة قوية ومثيرة بين فريقي الاتحاد والهلال، حيث يلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والهلال | من هنــــا

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة، بينما يحتل الهلال المركز الثالث، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والهلال | من هنــــا

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق الفوز والثأر من الهلال، الذي تغلب عليه في كأس الملك سلمان 2023، فيما يسعى الهلال إلى مواصلة انتصاراته في الدوري والتربع على الصدارة.

ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة قمة كلاسيكو الكرة السعودية، حيث يتنافس كل من الاتحاد والهلال على إثبات جدارته في هذه المباراة. وتأتي هذه المباراة بعد أن حقق كل من الاتحاد والهلال انتصارات في المباريات السابقة، وبالتالي ستكون المباراة فرصة لكل فريق لإثبات نفسه.

ويملك الهلال أفضلية في المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث فاز في آخر 3 مباريات جمعت بينهما، كما يمتلك الهلال أفضلية في الناحية الهجومية، حيث سجل 17 هدفًا في 4 مباريات، فيما سجل الاتحاد 12 هدفًا في 4 مباريات.

وتتردد الشكوك حول مشاركة النجم الفرنسي كريم بنزيما مع فريق الاتحاد بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة. بالمقابل، سيعود النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش إلى صفوف الهلال بعد انتهاء إيقافه. كما يستعيد البرازيلي نيمار تأهيله وقد يشارك مع الفريق في المباراة.

تشكيل الاتحاد ضد الهلال

الحارس مارسيلو غروهي رباعي الدفاع زكريا هوساوي - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - مد الله العليان الوسط الدفاعي فابينيو - نغولو كانتي الوسط الهجومي إيغور كورونادو - عبد الرزاق حمد الله - رومارينيو قلب الهجوم كريم بنزيما

تشكيل الهلال ضد الاتحاد