ميتروفيتش يسجل ثالث أهدافه «هاتريك» في مرمي الاتحاد بالدوري السعودي

ميتروفيتش
ميتروفيتش

نجح ألكسندر ميتروفيتش لاعب فريق الهلال، من تسجيل هدف التعادل للزعيم في مرمي فريق الاتحاد، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "الأمير عبدﷲ الفيصل"، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

هدف ميتروفيتش الثالث


وجاء الهدف في الدقيقة 65 من زمن المباراة، عن طريق ضربة جزاء سجلها ميتروفيتش قوية إلى داخل الشباك على يمين حارس الاتحاد، وتصبح النتيجة 3-3 حتي الآن.


القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي

ويمكن متابعة مباراة الفريق الأزرق أمام اتحاد جدة اليوم الجمعة في دوري روشن السعودي، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، وضبط تردد القناة كالتالي:-

- عبر نايل سات

التردد: 12523.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الاستقطاب: عمودي.

- عبر عرب سات

التردد: 11747.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الاستقطاب: عمودي.

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