ميتروفيتش يسجل ثالث أهدافه «هاتريك» في مرمي الاتحاد بالدوري السعودي

نجح ألكسندر ميتروفيتش لاعب فريق الهلال، من تسجيل هدف التعادل للزعيم في مرمي فريق الاتحاد، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "الأمير عبدﷲ الفيصل"، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

هدف ميتروفيتش الثالث



وجاء الهدف في الدقيقة 65 من زمن المباراة، عن طريق ضربة جزاء سجلها ميتروفيتش قوية إلى داخل الشباك على يمين حارس الاتحاد، وتصبح النتيجة 3-3 حتي الآن.

هدددددف!⚽

جنون الكلاسيكو السعودي🇸🇦💪🏻



الهلال يعود بهاتريك ميتروفيتش (3-3)🔥⚽️



الاتحاد 3 × 3 الهلال#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/DmJ3v4EDDU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1، 2023



القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي

ويمكن متابعة مباراة الفريق الأزرق أمام اتحاد جدة اليوم الجمعة في دوري روشن السعودي، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، وضبط تردد القناة كالتالي:-

- عبر نايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

- عبر عرب سات

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.