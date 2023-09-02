أسعار الدولار اليوم...قوة الجنيه تقلق تجار السوق السوداء وتأجل عمليات البيع والشراء

الاقتصاد
أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم

واصلت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه الاستقرار اليوم بالبنوك في ظل إجازة رسمية بينما شهد السوق السوداء حالة من القلق لدي التجار بسبب المخاوف من عودة قوة الدولار دفع لتأجيل عمليات البيع واشرا لفترة مؤقته.

 

أسعار الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء:

واستقر سعر الدولار تراجها قويا بالسوق السوداء ليصل إلى 39 دولار للجنيه بعدما كان قد ارتفع الدولار إلى مستويات اعلي 40 جنيها، وذلك بدعم من توقعات تحسن قوة الجنيه مقابل الدولار مستقلبا في ظل تطور مصر في برنامج بيع الاصول لتحقيق عائد دولاري قوي وانضمام إلى البريكس ما يخفف الطلب على الدولار.

 

أسعار الدولار بالبنوك اليوم:

 

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر في البنك المركزي 30.83 جنيه للبيع، و30.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.88 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اسسعار الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار الان اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الاتحاد والهلال ( 3 - 4 ) اليوم 01-09-2023 في الدوري السعودي

بجودة عالية: عرب سيد الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الثالثة HD.. سفاح الجيزة الحلقة 3 ماي سيما

أهداف مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم 01/09/2023 في دوري روشن السعودي [كلاسيكو السعودية]

ليس سوزا أو موليكا.. الأهلي ينهي صفقة المهاجم الجديد

سيما كلوب الآن مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الثالثة HD.. شاهد فور يو سفاح الجيزة الحلقة 3 بجودة عالية

خاص| جمال العدل يكشف عن أعماله الدرامية القادمة وموقفه من تصريحات محمد هنيدي

ماي سيما مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 3 بجودة HD.. الآن مشاهدة سفاح الجيزة الحلقة 3 الثالثة

نادر حمدي:" أي حد هيبقى صوت مصر..وبستخدم الذكاء الإصطناعي في الغناء"