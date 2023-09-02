يلا شوت الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني

يلا شوت الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني، لقاء من أجل الصدارة Real Madrid vs Getafe، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2023-2024، يسعى فريق ريال مدريد إلى استمرار مسلسل انتصاراته والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم حتى الآن، يعيش الفريق الملكي حالة من التفاؤل والثقة العالية بعد تحقيقه الانتصار في ثلاث مباريات متتالية في البطولة.

ما يميز هذه الانتصارات هو أنها جميعها تحققت خارج ملعب الفريق وبعيدًا عن جماهيره، وهو ما يعكس جاهزية الفريق وقوته في التنافس في أي ظروف. انتقل ريال مدريد إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، ويسعى الآن لمواصلة الانتصارات وزيادة رصيده من النقاط.

ومن الملفت للنظر في هذا النجاح الباهر هو الأداء المميز للاعب جود بيلنجهام، الذي انضم حديثًا إلى صفوف ريال مدريد. بيلنجهام تمكن من تسجيل هدف في كل جولة منذ انضمامه للفريق، سجل هدفًا في مرمى أتلتيك بلباو في الجولة الأولى، وسجل هدفين في مباراة ألميريا في الجولة الثانية، وأخيرًا قام بتسجيل هدف الانتصار في مرمى سيلتا فيغو في الجولة الأخيرة. هذا الأداء الرائع جعله يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر في الليغا الإسبانية.

من المؤكد أن إسهام بيلنجهام في تحقيق هذه الانتصارات وتحقيق النقاط الثلاثة لفريقه يعزز من مكانة ريال مدريد كمنافس قوي في سباق الليغا. يترقب عشاق الفريق هذه المباراة بشغف، حيث يأملون في مواصلة الانتصارات والاستمرار في التنافس على البطولة حتى النهاية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر دون تقطيع

قبيل مواجهة العمالقة في عرينهم البيرنابيو، كان على نادي خيتافي ومدربه بيب بوردالاس أن يتذوقوا لحظات الفرح والتحضير النفسي قدر المستطاع. فالفريق الضيف، خيتافي، شهد بداية مثيرة في موسم الليغا 2023-2024 حيث نجح في الفوز في مباراتين من ثلاث جولات، وتعادل في المباراة الثالثة. يعتبر هذا أداءً مشجعًا للفريق الذي يتطلع إلى مواصلة تقديم أداء جيد في مواجهة قوية أمام ريال مدريد.

بالطبع، المباراة أمام الفريق الأسباني الكبير ريال مدريد ستكون اختبارًا صعبًا لخيتافي. إذ يعد ريال مدريد واحدًا من أنجح وأقوى الأندية في إسبانيا وأوروبا، وبدأ الموسم الحالي بقوة حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق النقاط.

من الجدير بالذكر أن خيتافي استمتع بانتصار مثير على حساب برشلونة في الجولة الأولى من الليغا، وهذا يضفي جوًا من التفاؤل داخل الفريق. لكنهم يدركون تحديات مواجهة ريال مدريد في ملعبه، وهم على استعداد للقتال من أجل النقاط والمضي قدمًا في مسيرتهم في البطولة.

ستكون هذه المواجهة مثيرة ومتوقع أن يقدم الفريقان أداءً قويًا في سعيهما لتحقيق الفوز. إذا كان لدى خيتافي القدرة على إحداث المفاجأت وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، فإن ذلك سيعزز مكانتهم في سباق الليغا ويعزز من ثقتهم في قدرتهم على المنافسة في المستوى الأعلى.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر دون تقطيع

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وخيتافي مساء اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 على أرضية ملعب استاد سانتياجو برنابيو، وذلك في تمام الساعة الخامسة وربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية الثانية وربع حسب التوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2023-2024 بشكل حصري عبر شاشاتها داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واختارت قناة بي ان سبورت الأولى لنقل المباراة بتعليق عامر الخوذيري، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر موقعنا كورة لايف من خلال بث مباشر بمجرد انطلاق المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

لمتابعة اللقاء عبر شاشة التلفزيون يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على القمر الصناعي سهيل سات تحت تردد 11547 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب عمودي، وعلى القمر الصناعي نايل سات تحت تردد 11013 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي.

ريال مدريد يستعرض سجلًا مثاليًا في بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم، حيث نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية خارج ملعبه. بدأ هذا الأداء الرائع بفوز صعب 1-0 على سيلتا فيغو، والذي وضع الفريق في الصدارة برصيد العلامة الكاملة. واليوم، يسعى ريال مدريد إلى تحقيق فوز رابع يعزز به من مكانته في القمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي | من هنــــا

بالنظر إلى الأداء الساخن لريال مدريد في الليغا، يأتي مواجهة خيتافي كفرصة أخرى للمحافظة على هذا الزخم الإيجابي. من جهته، خيتافي شهد بداية متذبذبة في الموسم الحالي، حيث تعادل في المباراة الافتتاحية مع برشلونة، ثم خسر بشكل مفاجئ 0-3 أمام جيرونا، قبل أن يحقق فوزه الأول في الليغا في الجولة الثالثة أمام ديبورتيفو ألافيس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي | من هنــــا

سيكون من المثير للاهتمام متابعة أداء النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي قدم بداية مذهلة مع ريال مدريد. حيث سجل أربعة أهداف في أول ثلاث مباريات له في الليغا، وسيكون له دور كبير في خطط المدرب الإيطالي أنشيلوتي في غياب اللاعب فينيسيوس.

ستكون هذه المباراة اختبارًا صعبًا للفريقين، ومن المتوقع أن يقدموا أداءً مميزًا. يسعى ريال مدريد للحفاظ على مكانته في الصدارة، بينما يسعى خيتافي لتحقيق مزيد من الانتصارات وتعزيز مركزه في الليغا.