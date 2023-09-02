يلا شوت رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر اليوم بدون تقطيع

يلا شوت رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر اليوم دون تقطيع، يتم بث مباراة مانشستر سيتي وفولهام مباشرة اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، ضمن جولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2023-2024. ستقام المباراة في ستاد "الاتحاد"، الذي يعتبر معقل فريق مانشستر سيتي بإشراف المدرب بيب جوارديولا.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة. ستكون هذه المباراة مثيرة ومشوقة، وستكون فرصة لمشجعي الفريقين لمتابعة أداء فرقهم المفضلة في الميدان.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام

نادي مانشستر سيتي يستعد للمباراة الأخيرة قبل توقف الدوري الإنجليزي، حيث سيكون دون مدربه الإسباني بيب جوارديولا الذي أجرى عملية جراحية في الظهر وسيغيب لفترة قصيرة.

بعد مرور ثلاث جولات، يتصدر نادي مانشستر سيتي جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بتسع نقاط، وهناك أربعة أندية تلوح في الأفق وتحتل المركز الثاني بسبع نقاط لكل منها، وهذه الأندية هي وست هام يونايتد، وتوتنهام، وليفربول، وأرسنال.

مواجهة فولهام ستكون اختبارًا صعبًا لنجوم مانشستر سيتي، حيث بدأوا الموسم بأداء جيد حيث فازوا على بيرنلي بنتيجة 3-0، ثم تعادلوا مع نيوكاسل يونايتد بهدف واحد، وبعد ذلك حققوا انتصارًا ثمينًا على ملعب شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1.

نادي فولهام جمع حتى الآن أربع نقاط من ثلاث مباريات، حيث فازوا على إيفرتون بهدف نظيف، ثم خسروا بشكل مفاجئ أمام برينتفورد 3-0، وعادوا ليحققوا تعادلًا مثيرًا مع أرسنال بنتيجة 2-2 في ملعب الإمارات.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

موقع "الفجر" يقدم خدمة بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر الجاري. تلك المباراة جزء من منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، المعروفة بـ "البريميرليج". ستُقام هذه المواجهة على أرضية ستاد "الاتحاد"، المعقل الرئيسي لفريق مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

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انطلاق المباراة مُجدول في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة. هذا اللقاء يتوقع أن يكون مثيرًا ومثيرًا للاهتمام، حيث سيجتمع نجوم الفريقين على الميدان بهدف تحقيق الانتصار وتحسين مركزهم في البطولة.