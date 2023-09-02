مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

يلا شوت الجديد ManCity.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يستعد لمباراة هامة أمام فولهام مساء اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في موسم 2023/2024.

يسر موقع الفجر أن يقدم لمتابعيه خدمة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر اليوم. سيبدأ اللقاء عند الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي. ستنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت (1) بريميوم، وسيقدم التعليق الصوتي للمباراة المعلق خالد الحدي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر

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في لقاء اليوم السبت، سيشهدنا مواجهة مثيرة بين مانشستر سيتي وفولهام ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. سيُلعب اللقاء على أرض ملعب الاتحاد، حيث يدخل مانشستر سيتي المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، في حين يحتل فولهام المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.

يتطلع فريق مانشستر سيتي إلى استمرار نجاحه في الدوري الإنجليزي وتحقيق الانتصارات في أول 4 جولات من الموسم الجديد. الفريق يمتلك تشكيلة قوية تضم لاعبين مميزين مثل إيرلينج هالاند وبرناردو سيلفا. من ناحية أخرى، يواجه فولهام تحديات في الأداء مؤخرًا حيث حقق الفوز مرة واحدة فقط في آخر 5 مباريات.

فريق فولهام يطمح في إحداث مفاجأة وإيقاف مسيرة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

فيما يتعلق بسجل المواجهات بين الفريقين، التقيا في 67 مباراة، حيث فاز مانشستر سيتي في 37 مباراة وتعادلا في 14 وخسرا في 16. سجل لاعبو مانشستر سيتي 151 هدفًا مقابل 95 هدفًا لفولهام.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام كورة لايف

فريق مانشستر سيتي يتألق بشكل لافت ويقدم أداء مذهلًا منذ بداية مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، وهو بذلك يمتلك العلامة الكاملة ويتخلف بنقطة واحدة فقط عن المتصدر وست هام يونايتد مؤقتًا.

بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا، يستعد مانشستر سيتي بتركيز عالي وروح معنوية مرتفعة للمباراة القادمة. نجمه إيرلينغ هالاند وزملاؤه يتطلعون لخوض المواجهة بقوة واصرار لتحقيق الفوز وزيادة رصيدهم من النقاط، بهدف العودة لصدارة الدوري والدفاع عن لقبهم للموسم الرابع على التوالي.

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من جهة أخرى، حقق فريق فولهام تعادلًا إيجابيًا أمام آرسنال في الجولة الماضية بنتيجة 2-2، ويحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط. الفريق يسعى اليوم إلى تحقيق الانتصار للارتقاء في الترتيب وتفادي التراجع، وسيبذل قصارى جهده لتحقيق هذا الهدف.