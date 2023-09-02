كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر الان يلا شوت

السيتي وفولهام yalla shoot.. كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر الان يلا شوت، محبي كرة القدم حول العالم يتطلعون إلى متابعة بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وفولهام في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ستنطلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك حيث يتطلع أبطال أوروبا إلى تحقيق الفوز والصدارة قبل توقف الدوري الدولي.

ملعب الاتحاد سيكون مضيفًا لمواجهة اليوم بين مانشستر سيتي وفولهام في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاليًا، يحتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يجد فولهام نفسه في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.

كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر الان يلا شوت

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، جوسكو جفارديول، جون ستونز

وسط الملعب: رودريجو، ماتيو كوفاسيتش، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز، جاك جريليتش.

كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر الان

في الجولة الثالثة التي أقيمت الأسبوع الماضي، تمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 أمام شيفيلد يونايتد.

ونتيجة لهذا الفوز، استولى مانشستر سيتي على صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، حيث يملك 9 نقاط.

من جهته، حقق فولهام الفوز في المباراة الافتتاحية من الدوري بنتيجة 1-0 ضد إيفرتون. ولكن بعدها، تلقوا هزيمة بنتيجة 3-0 أمام برينتفورد، ومن ثم تعادلوا إيجابيًا 2-2 مع آرسنال في الجولة الثالثة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام | من هنــــا

فولهام يحتل حاليًا المركز الثاني عشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط.

في مواجهة اليوم، يسعى مانشستر سيتي للمحافظة على تفوقه والفوز بالنقاط الثلاث، وهدف مماثل لدى فولهام الذي يسعى للانتصار وزيادة رصيده من النقاط.

يُشار إلى أن آخر لقاء جمع الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي انتهى بفوز مانشستر سيتي 2-1 على فولهام.

وتجرى مباراة فولهام ومانشستر سيتي في يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، على استاد الاتحاد، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بإدارة الحكم مايكل أوليفير.