بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والحزم اليوم يلا شوت في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والحزم اليوم يلا شوت في الدوري السعودي، صراع الصدارة Al-Nasr vs Al-Hazm، تأهبًا وترقبًا، يستعد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية لاستضافة مواجهة مهمة جدًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين. ستكون هذه المواجهة فرصة لنجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، للتألق من جديد على الأراضي السعودية وقيادة فريقه النصر نحو الفوز.

يأتي هذا اللقاء بعد هزيمة نادي الاتحاد يوم الجمعة في نفس الجولة أمام الهلال بنتيجة مثيرة 4-3، مما زاد من رغبة فريق النصر في تحقيق الانتصار الذي سيقربه أكثر من المقدمة في جدول ترتيب الدوري السعودي. فالنصر حقق فوزين فقط في أول 4 مباريات بالدوري، حيث يمتلك حاليًا 6 نقاط ويحتل المركز السادس.

يشهد موسم النصر بدايةً صعبة للغاية، حيث خسر في مباراتين متتاليتين أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، ثم تلقى هزيمة من التعاون بنتيجة 2-0. ولكن بعد هذه النتائج السلبية، استعاد الفريق بريقه وحقق انتصارين متتاليين في الجولتين الثالثة والرابعة على حساب الفتح والشباب على التوالي. وقاد نجم الفريق وأحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، كريستيانو رونالدو، النصر إلى هذه الانتصارات بأداء رائع، حيث سجل ثلاثة أهداف في مباراة الفتح وثنائية في مباراة الشباب، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق النصر للنقاط الست في تلك الجولتين.

بالنظر إلى تألق رونالدو واستعادته لقمته في التسجيل، يتطلع جمهور النصر بشغف إلى رؤية النجم البرتغالي في المزيد من الإبداع والأهداف في مواجهة الجولة الخامسة. إن رونالدو ليس مجرد لاعب كرة قدم عادي، بل هو أيقونة رياضية عالمية، وحضوره في الدوري السعودي للمحترفين يعزز من جاذبيته ويضيف قيمة كبيرة للبطولة.

من المؤكد أن المباراة بين النصر وخصمه ستكون مثيرة ومشوقة، وسيسعى كل فريق للفوز وحصد النقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول الترتيب. بالنظر إلى قوة الفرق ووجود نجوم بارزين، يمكن توقع مباراة مثيرة وهجومية، وربما يكون كريستيانو رونالدو هو العنصر الذي يكسب النصر البعد الإضافي في هذه المواجهة.

تشكيل النصر المتوقع ضد الحزم

ومن المتوقع أن يخوض نادي النصر مباراة قوية أمام الحزم يوم السبت بتشكيلة تضم العناصر التالية:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد آل فتييل، إيميرك لابورت، غيسلان كونان.

في خط الوسط الدفاعي: عبد الله الخبيري، مارسيلو بروزوفيتش.

في خط الوسط الهجومي: ساديو ماني، أوتافيو، عبد الرحمن غريب.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر | من هنــــا

موعد مباراة النصر والحزم في دوري روشن

وتقام مباراة النصر والحزم في الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي، مساء السبت الموافق 2 سبتمبر 2023.

ويضرب نادي النصر موعدا قويا مع الحزم في الدوري السعودي، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت كل من القاهرة ومكة المكرمة، الساعة 10:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في الدوري السعودي

وتشاهدون مباراة النصر والحزم مساء يوم السبت على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، عبر قناة SSC5 HD بتعليق عبد الله الغامدي على القناة الصوتية الأولى، وخالد المديفر على القناة الصوتية الثانية.