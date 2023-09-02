مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر دوري روشن السعودي 2023-2024 يلا شوت

مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر دوري روشن السعودي 2023-2024 يلا شوت

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مشاهدة مباراة النصر
مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر

مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر دوري روشن السعودي 2023-2024 يلا شوت، النصر سيواصل مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين اليوم، وسيتاح للمشجعين مشاهدة مباراة النصر والحزم مباشرة في مواجهة مرتقبة.

سيتاح لك مشاهدة مباراة النصر والحزم مباشرة اليوم في الدوري السعودي. سيقوم النصر، بقيادة اللاعب كريستيانو رونالدو، بزيارة ثقيلة لفريق الحزم، حيث سيلتقيان في مباراة مهمة مساء اليوم السبت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية. ستكون هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر دوري روشن السعودي 2023-2024 يلا شوت

مباراة النصر والحزم – بث مباشر اليوم

يمتلك فريق النصر السعودي حاليًا 6 نقاط في دوري السعودي، ويحتل المركز السادس في جدول الترتيب. بينما يجد فريق الحزم نفسه في المركز السابع عشر برصيد نقطتين فقط.

في هذا اليوم، يطمح النصر السعودي بقيادة النجم كريستيانو رونالدو إلى مواصلة تألقه الهجومي وتحقيق المزيد من الانتصارات بمشاركة الثنائي رونالدو وساديو ماني. يهدف النصر إلى حصد النقاط الثلاث والمضي قدمًا في المنافسة على اللقب وتحسين مركزه في جدول الترتيب. من جهة أخرى، يبحث فريق الحزم عن فرصته لتحقيق الفوز الأول له في البطولة على حساب النصر.

وتعرض النصر السعودي، لبدايات صعبة في الدوري السعودي للمحترفين، بعد الهزيمتين في الجولة الأولى والثانية، ثم الفوز في المباراة الثالثة والرابعة، حيث سجل النصر 10 أهداف وتلقى 4 أهداف خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة النصر والحزم بالدوري السعودي للمحترفين

وينتظر أن، تنطلق مباراة النصر والحزم في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في تمام  التاسعة مساءً، بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

النصر السعودي

وكان قد حقق النصر، فوزا كبيرا بالجولة الماضية من البطولة، على الشباب 4-0، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين ويتطلع لمواصلة الفوز والانتصارات خلال هذه الجولة.

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تشكيلة النصر المتوقعة امام الحزم في الدوري السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي. 

 خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالاله العمري، تيليس. 

 خط الوسط: عبدالله الخيبري، فوفانا، بروزوفيتش. 

 خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماني، أندرسون تاليسكا.

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