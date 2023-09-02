بث مباشر رابط يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والحزم اليوم في الجولة الخامسة من الدوري السعودي

بث مباشر رابط يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والحزم اليوم في الجولة الخامسة من الدوري السعودي

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بث مباشر رابط يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والحزم

بث مباشر رابط يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والحزم اليوم في الجولة الخامسة من الدوري السعودي،ملعب نادي الحزم سيشهد حدثًا مهمًا يوم السبت الموافق 2 سبتمبر الجاري، حيث سيتم افتتاحه لاستضافة مباراة كبيرة بين الفريقين النصر السعودي والحزم. تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة وتحمل منافسة قوية بين الفريقين.

موعد مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي

النصر السعودي والحزم يتأهبان بقوة وحماس عالي لهذه المواجهة النارية. يتطلع كل من الفريقين إلى تحقيق الفوز في المباراة وحصد النقاط الثلاث. يعمل فريق النصر السعودي بتركيز عالي وبقوة كبيرة للفوز في هذه المواجهة، بينما يدخل فريق الحزم المباراة بنفس الروح والحماس بهدف تحقيق الانتصار. ستقام هذه المباراة يوم السبت الموافق 2 سبتمبر.

توقيت مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي

ستنطلق مباراة النصر والحزم يوم السبت الموافق 2 سبتمبر الحالي، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي لموسم 2023-2024. ستبدأ المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت موريتانيا، 7:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 8:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا، 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيلة النصر المتوقعة امام الحزم في الدوري السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي. 

 خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالاله العمري، تيليس. 

 خط الوسط: عبدالله الخيبري، فوفانا، بروزوفيتش. 

 خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماني، أندرسون تاليسكا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الحزم والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الحزم والنصر على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الحزم - النصرالسبت 2 سبتمبر 2023،
21:00 السعودية ومصر		SSC
شاهد		مدينة الملك عبد الله الرياضية

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر | من هنــــا

جائزة رونالدو

ويذكر أن، البرتغالي رونالدو نجم النصر السعودي، تمكن من الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي عن شهر أغسطس الماضي.

وتنافس رونالدو، مع عدد من اللاعبين المتألقين في الدوري السعودي وهم رياض محرز لاعب أهلي جدة والبرازيلي إيجور كورنادو لاعب اتحاد جدة ومالكوم مهاجم الهلال السعودي، وحسم الجائزة لنفسه.

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