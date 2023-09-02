مشاهدة مباراة الشباب والخليج يلا شوت – بث مباشر اليوم بالدوري السعودي كورة لايف

مشاهدة مباراة الشباب والخليج يلا شوت تويتر – بث مباشر اليوم بالدوري السعودي كورة لايف

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مشاهدة مباراة الشباب
مشاهدة مباراة الشباب والخليج يلا شوت تويتر

مشاهدة مباراة الشباب والخليج يلا شوت تويتر – بث مباشر اليوم بالدوري السعودي كورة لايف، مباراة الشباب والخليج (shabab vs khaleej match) في إطار الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين في كرة القدم، يترقب مشجعو الليث الأبيض مباراة الشباب أمام الخليج في الدوري السعودي، آملين في تعويض الهزيمة السابقة أمام فريق النصر السعودي برباعية. تعرفوا معنا على موعد مباراة الشباب والخليج التي ستُقام مساء اليوم السبت، والقنوات الناقلة لبثها مباشرة.

مشاهدة مباراة الشباب والخليج بث مباشر يلا شوت

نادي الشباب سيحتضن اليوم السبت منافسه الخليج السعودي في مباراة هامة للفريقين، حيث يتعثران في نتائج مبارياتهما في الأربع جولات الأولى من دوري السعودي لكرة القدم. يبحث الشباب السعودي عن فرصة لمتابعة فريقهم في هذا اللقاء على الرغم من النتائج السلبية التي حققها الفريق حتى الآن.

موعد مباراة الشباب ضد الخليج في دوري روشن

تقام مباراة الشباب والخليج اليوم السبت الموافق الثاني من شهر سبتمبر (2-9-2023)، وذلك على استاد ملعب الأمير فيصل بن فهد معقل الليوث بمدينة الرياض. أما عن توقيت المباراة فتشاهدونه من خلال الجدول التالي:

المنطقة الزمنيةالساعة
مكة المكرمة – القاهرةالتاسعة مساءً
الإمارات العربية المتحدة10:00 Pm
دول المغرب العربيالسابعة مساء
توقيت جرينتش06:00 pm

نتيجة مباراة الشباب والخليج

فريق الشباب سيواجه اليوم السبت مباراة مهمة وقد وصفت بالمصيرية نظرًا لنتائجه السلبية في أربع مراحل أولى من الدوري السعودي، حيث لم يحقق أي فوز حتى الآن. ونتيجة لهذه النتائج السلبية، يحتل الشباب المركز الأخير في جدول الترتيب.

من ناحية أخرى، يواجه فريق الخليج وضعًا مشابهًا، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد نقطتين. هذا يجعل مباراة الشباب والخليج قمة القاع بمعنى الكلمة، وتأمل جماهير الليث الأبيض في تحسين وضع الفريق في أقرب وقت ممكن.

ملخص مباراة مباراة الشباب والخليج اليوم

بعد مشاهدة مباراة الشباب والخليج بث مباشر اليوم، يمكن للمشجعين انتظار الحصول على ملخص كامل للمباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. سيكون هذا مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين لم يشاهدوا المباراة مباشرة، حيث سيتم تقديم تفاصيل اللقاء بما في ذلك الأهداف والأحداث الرئيسية للمشاهدين لحظة بلحظة.

تشكيل الشباب المتوقع

حراسة المرمى: كيم جيو.

الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، سانتوس، فواز الصقور.

الوسط: إيفر بانيجا، القحطاني، هتان باهبري، جوانكا، آرون.

الهجوم: كارلوس جونيور.

تشكيل الخليج المتوقع

حراسة المرمي: إبراهيم سيهيتش

الدفاع: سعيد آل حمسل، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو.

الوسط: منصور حمزي، ايفو رودريجيز، فابيو مارتينز.

الهجوم: عبد الإله هوساوي، يونج جانج، محمد شريف.

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