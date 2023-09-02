مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت

الدوري السعودي اليوم AL Nassr vs Al Hazm، يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر اليوم يلا شوت في الدوري السعودي، في مساء مثير على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، اشتعلت المشاعر والتوقعات لدى عشاق كرة القدم حول العالم، حيث احتضن الملعب مواجهة جديدة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين. وقد انتهت المباراة بفوز نادي النصر بهدفين مقابل هدف واحد، ليعزز من موقعه في جدول الترتيب ويبدأ رحلة العودة إلى الصدارة.

قبل هذه المباراة المثيرة، كان نادي النصر يعاني من بداية صعبة في الموسم الحالي للدوري السعودي. حيث انطلق الفريق بخسارتين متتاليتين أمام الاتفاق بنتيجة هدفين مقابل هدف، ومن ثم تلقوا هزيمة أخرى أمام التعاون بثنائية بيضاء. هذا الأداء الضعيف في الجولات الأولى للدوري جعل الفريق في موقف صعب، وبدأ الجمهور في التساؤل عن مستقبلهم في المسابقة.

ولكن بدأ نجوم النصر يعودون ببطء إلى المسار الصحيح، حيث حققوا انتصارين متتاليين في الجولتين الثالثة والرابعة على حساب الفتح والشباب على التوالي. وما أضفاه من ثقة وروح عالية للفريق، وهذا كان واضحًا في مواجهة اليوم.

كان كريستيانو رونالدو هو نجم المباراة بلا منازع. بعد أداء متواضع في مباراتي البداية، قام النجم البرتغالي بتقديم أداء رائع في المباراتين الأخيرتين. في مباراة الفتح، سجل رونالدو ثلاثة أهداف ليقود فريقه للفوز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. ولم يتوقف تألقه هناك، حيث سجل ثنائية في مواجهة الشباب التي انتهت بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

تألق رونالدو في هاتين المباراتين ليظهر بشكل واضح كما كان معروفًا به طوال مسيرته الرياضية، وهو القدرة على تسجيل الأهداف وقيادة الفريق إلى الانتصار. وبفضل هذا التألق، استطاع النصر تحقيق فوز مهم يرفع رصيده إلى 9 نقاط، مما يعزز موقعه في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

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بالإضافة إلى تألق رونالدو، يجد النصر دعمًا قويًا من باقي اللاعبين. الفريق يبدو واثقًا ومتحفزًا لتحقيق المزيد من الانتصارات والمضي قدمًا نحو التنافس على اللقب. يبدو أن الفترة الصعبة في بداية الموسم قد أصبحت محط أمل بفضل التحسن الواضح في أداء الفريق.

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مع انتصاره الأخير، يثبت النصر أنه فريق يجب أن يتم احترامه ومتابعته بعناية في الدوري السعودي للمحترفين. سيكون من المثير متابعة مستقبل الفريق ورحلة رونالدو معه خلال هذا الموسم، وسيكون لدينا المزيد من المباريات المشوقة والأحداث المثيرة في الأسابيع القادمة.

تشكيل النصر المتوقع ضد الحزم

ومن المتوقع أن يخوض نادي النصر مباراة قوية أمام الحزم يوم السبت بتشكيلة تضم العناصر التالية:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد آل فتييل، إيميرك لابورت، غيسلان كونان.

في خط الوسط الدفاعي: عبد الله الخبيري، مارسيلو بروزوفيتش.

في خط الوسط الهجومي: ساديو ماني، أوتافيو، عبد الرحمن غريب.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

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موعد مباراة النصر والحزم في دوري روشن

وتقام مباراة النصر والحزم في الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي، مساء السبت الموافق 2 سبتمبر 2023.

ويضرب نادي النصر موعدا قويا مع الحزم في الدوري السعودي، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت كل من القاهرة ومكة المكرمة، الساعة 10:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في الدوري السعودي

وتشاهدون مباراة النصر والحزم مساء يوم السبت على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، عبر قناة SSC5 HD بتعليق عبد الله الغامدي على القناة الصوتية الأولى، وخالد المديفر على القناة الصوتية الثانية.