كورة لايف الآن ( 2 - 0 ) مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر يلا شوت الشوط الثاني اليوم 2 / 9 / 2023 السبت في الدوري السعودي

الآن مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر يلا شوت اليوم 2 / 9 / 2023 السبت في الدوري السعودي، سيكون بإمكان عشاق كرة القدم متابعة المباراة المثيرة بين النصر والحزم مباشرة عبر البث المباشر اليوم السبت، الموافق 2 من شهر سبتمبر في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" لموسم 2023-2024. ستقام هذه المباراة على أرضية ستاد "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، وهو المعقل الذي يستضيف فريق الحزم.

مشاهدة مباراة النصر والحزم لحظة بالحظة

زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام أهلًا ومرحبًا بكم معنا في تغطية مباشرة بالفيديو لأحداث مباراة النصر والحزم في إطار الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

تصويبة من كريستيانو رونالدو يتصدى لها الحارس دحمان على مرتين في الدقيقة 24

جووووووووووووول في الدقيقة 33 يسجله النصر بتمريرة من كريستيانو رونالدو تصل لعبد الرحمن غريب الذي انفرد بمرمى التونسي دحمان ووضعها على يسار أرضية ليهز شباك الحزم بالهدف الأول.

هدف نصراوي ثاني في الدقيقة 36 بتوقيع من ساديو ماني من عرضية من عبد الرحمن غريب.

تقنية الفيديو تقرر الغاء الهدف.

هدف ثاني للنصر عن طريق الخيبري في الدقيقة 54 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول من ركنية ابعدت من الدفاعات للحزم تصل للخيبري الذي صوبها على الطائر بين أقدام التونسي دحمان.

يعد هذا اللقاء فرصة مثالية لمحبي الكرة لمتابعة تفاصيل المباراة ومشاهدة أداء الفريقين ونجومهما في هذا الصراع المثير. سيكون البث المباشر متاحًا للجماهير حول العالم، مما يسمح لهم بمتابعة اللحظات المثيرة والأهداف المحتملة في هذه المواجهة الهامة بين النصر والحزم.

وتنطلق مباراة النصر والحزم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي بث مباشر

فريق النصر يستعد لمواجهة نادي الفتح في إطار الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين "روشن" في موسم 2023-2024. تعتبر هذه المباراة فرصة هامة للفريق لتحقيق فوز جديد ومواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب.

بدأت مشوار النصر في الدوري بشكل متذبذب، حيث خسر في مباراتين متتاليتين أمام الاتفاق ومن ثم التعاون. ولكن الفريق أظهر رد فعل إيجابيًا بفوزين متتاليين في الجولتين الثالثة والرابعة على الفتح والشباب على التوالي. هذه الانتصارات زادت من رغبة النصر في تحقيق نتائج إيجابية وتقديم أداء مميز في المباريات القادمة.

قدم النصر أداء قويًا في مباراته الأخيرة أمام الفتح، حيث سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف ليقود فريقه لتحقيق الفوز بخماسية. هذا الأداء الرائع يعزز من ثقة الفريق ويجعله يتطلع لتكرار الأداء الجيد في مواجهة الفتح القادمة.

من الجدير بالذكر أن سقوط نادي الاتحاد في المباراة التي أقيمت في نفس الجولة أمام الهلال بنتيجة 4-3، زاد من رغبة النصر في تحقيق الانتصار والتقدم في جدول ترتيب الدوري. النصر حاليًا يمتلك 6 نقاط ويحتل المركز السادس، ولكنه يسعى للوصول إلى 9 نقاط والتقدم في الترتيب.

مباراة النصر والفتح ستكون مهمة للغاية للفريقين. النصر يسعى للمحافظة على الزخم الإيجابي واستمرار الانتصارات، بينما يسعى الفتح إلى تصحيح مساره وتحقيق نتائج إيجابية للتقدم في الترتيب. ستكون المباراة فرصة لرؤية النجم كريستيانو رونالدو وزملائه في النصر في العمل، وربما تشهد عروضًا رائعة وأهدافًا مثيرة تسعد عشاق الكرة السعودية.

بث مباشر مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي

وتقدم «الفجر» خدمة بث مباشر لمباراة النصر والحزم، في الدوري السعودي اليوم السبت الموافق 2 من شهر سبتمبر الجاري، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، وتقام المباراة بين الفريقين على أرضية ستاد «مدينة الملك عبد الله الرياضية» معقل فريق الحزم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر | من هنــــا

وتنطلق مباراة النصر والحزم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر | من هنــــا

ملعب مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي

تقام مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي عبر قنوات

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معلق مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي

يعلق على مباراة النصر والحزم في الدوري السعودي: -

عبد الله الغامدي

خالد المديفر

بطاقة المباراة