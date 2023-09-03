منتدى شباب العالم يُثمن قرار الأمم المتحدة حول إسهاماته فى تمكين الشباب

ثمن منتدى شباب العالم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات المنتدي، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة التى تم عقدها خلال دورات المنتدى ودورها فى تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وكانت مجموعة من الدول قد قدمت مشروع القرار وضمت فى عضويتها مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس.

ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ بنسخه الأربع، فى تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتطوير قدراتهم.