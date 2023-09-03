وائل غنيم يعلن مغادرته للبلاد: “قضيت سنة عامرة بالأحداث الطيبة”

أعلن الناشط وائل غنيم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، مغادرته للبلاد، متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد قضاء عام داخل البلاد عقب عودته من أمريكا بعد غياب 9 سنوات.

وكتب غنيم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك": “مسافر لأمريكا بعد زيارة لمصر قضيت فيها سنة عامرة بالأحداث، ربنا ما يحرمني من بلدي وأهلي وأحبابي وناسها الطيبين”.

وأعرب الناشط السياسي عن تقديره للأشخاص الذين ساندوه فترة تواجده داخل البلاد بالقول: “مش هانسى كل المحترمين اللي كانوا سند وعون لي في المرحلة الصعبة اللي كنت عايشها قبل رجوعي مصر والحمد لله على نعمة الوطن وولاد البلد اللي غمروني بحبهم وكرمهم وطيب أخلاقهم”.

وطالب من متابعيه الدعاء له بالتيسير في ما وصفها بـ "حياته الجديدة" دون الكشف تفاصيلها قائلًا: “ربنا يكتب لي رجوع قريب وادعولي بالتيسير في بداية حياتي الجديدة وربنا يجبر بخواطرنا جميعا”.

وأعرب غنيم عن حبه وتقديره لبلاده واصفا مغادرتها بـ "اللحظات الصعبة"، إذ كتب: “لحظات الوداع صعبة ومصر هتوحشني وربنا يجعل سعينا في الأرض عبادة ويجعل في ايدينا خير لينا ولولاد بلادنا”.

وواصل: “تحياتي لكل ولاد بلدي في الأماكن اللي زرتها في المهندسين والزمالك وأرض اللواء وبشتيل والبراجيل وامبابة والكيتكات والدقي والمنيل والعجوزة وروض الفرج والتحرير وعابدين والسيدة زينب وكرداسة وبولاق أبو العلا وبولاق الدكرور وقويسنا وميت عقبة ومدينة السلام والحرفيين والعتبة والموسكي ومصر الجديدة والمقطم وسور مجرة العيون والسيدة عائشة ووادي النطرون ومدينة السادات والساحل الشمالي وميدان التحرير”.

واختتم وائل غنيم مبديا رغبته في العودة للبلاد من جديد في وقت لاحق إذ كتب: “بكره نزور كل حتة فيكي يا بلدي، إني أحب مصر في الله، وأحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه”.