إصابة 10 فلسطينيين في اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية

أصيب عشرة فلسطينيين بجروح، والعشرات بحالات اختناق، في سلسلة اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على مدينتي نابلس وقلقيلية بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن عشرات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال، هاجموا قرية قصرة، بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، واعتدوا على الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي، والقنابل الغازية المسيلة للدموع، مما أسفر عن إصابة ثمانية فلسطينيين بجروح، والعشرات بحالات اختناق.

في سياق متصل، أصيب فلسطينيان بجروح، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في بلدة كفر قدوم، شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.