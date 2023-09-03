بث مباشر الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا يلا شوت اليوم 3-9-2023 في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا يلا شوت اليوم

جولة إنجليزية جديدة Liverpool vs Aston Villa اليوم، بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا يلا شوت اليوم 3-9-2023 في الدوري الإنجليزي، يواصل فريق ليفربول مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي اللقاء اليوم في صورة مواجهة ثقيلة أمام أستون فيلا، سيتمكن عشاق كرة القدم من مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر اليوم، حيث يلتقي الفريقان على أرض ملعب "آنفيلد". يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا

زوار ومتابعو موقع الفجر الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم معنا في تغطية حية ومباشرة بالفيديو لأحداث مباراة ليفربول وأستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

فريق ليفربول دخل المباراة برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، فيما يمتلك فريق أستون فيلا 6 نقاط. يسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة انتصاراته بعد الفوز القاتل في الجولة الماضية على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، حتى رغم النقص العددي بعد طرد القائد الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة 28 من المباراة.

وقبل هذا اللقاء، لعب ليفربول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث تعادل مع تشيلسي 1-1 في الجولة الأولى، ثم فاز على بورنموث 3-1، وأخيرًا انتصر على نيوكاسل 2-1 في الجولة الماضية.

من جهة أخرى، رفض ليفربول بشدة التفريط في خدمات النجم المصري محمد صلاح، رغم العروض المغرية التي وصلت من نادي اتحاد جدة السعودي، والتي وصلت إلى 200 مليون إسترليني. وبالتالي، يتواصل تألق محمد صلاح مع الفريق الإنجليزي ويظل جزءًا لا غنى عنه من خطة ليفربول للموسم الحالي.

يُذكر أن قرعة الدوري الأوروبي لهذا الموسم وضعت ليفربول في المجموعة الخامسة، حيث سيلتقي مع فرق لاسك لينز، لسان جيلواز، وتولوز. هذا جاء بعدما فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد أداء مخيب للآمال في الموسم الماضي. يأمل ليفربول في تحقيق نجاحات مميزة في الدوري الإنجليزي والمسابقات الأوروبية في الموسم الحالي.

باختصار، مباراة اليوم بين ليفربول وأستون فيلا تعد مباراة مهمة للفريقين في سعيهما لتحقيق الانتصار وتعزيز مركزهما في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، وسيكون للجماهير الفرصة لمشاهدتها بث مباشر على القنوات المختلفة.

دون تقطيع بث مباشر مباراة ليفربول وأستون فيلا

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نظيره أستون فيلا

- حراسة المرمى: أليسون بيكر. - خط الدفاع: روبيرتسون - جوميز - ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد. - خط الوسط: ماك أليستر - واتارا إندو - سوبوسلاي. - خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

ينطلق اللقاء بين ليفربول وأستون فيلا، على أرض ملعب آنفليد معقل الريدز، الأحد 3-9-202، عند الساعة الثالثة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس والرابعة بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر والخامسة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا

beIN Sports 1 HD Premium Sky Sports Main Event UK Diema Sport 2 HD

معلق مباراة ليفربول وأستون فيلا

حسن العيدروس

إعلامي سعودي: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

كشف الإعلامي السعودي عبد الله خوقير عن مفاجأة مثيرة للجدل تتعلق بمستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وإمكانية انضمامه إلى نادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وصرّح عبد الله خوقير خلال مقابلة مع قناة الرياضية السعودية قائلًا: "عندي معلومات من مصادري في مصر، محمد صلاح سيودع فريق ليفربول اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يصل إلى جدة مع سيرجيو راموس يوم الاثنين للانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد".

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يجدر بالذكر أن هذا الخبر يأتي بعد نفي المدير الفني لليفربول، الألماني يورجن كلوب، مؤخرًا، لأية إمكانية لرحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي. وفي تصريحه خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا، قال كلوب: "موقف محمد صلاح؟ كل شيء كما هو، لم نتلق أي عروض على حد علمي".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر | من هنــــا

وفيما يخص مستقبل صلاح، يمتد عقده مع ليفربول حتى عام 2025، وبالتالي يبقى لديه التزام تعاقدي مع الفريق الإنجليزي. ويعتبر صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم وقد قاد ليفربول للعديد من الإنجازات والبطولات خلال فترة تواجده مع الفريق.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الخبر يثير الجدل ويشكل موضوع نقاش مهم بين محبي كرة القدم حول مستقبل محمد صلاح ومدى إمكانية انتقاله إلى أحد الأندية السعودية.