بث مباشر الآن.. كورة لايف آلحين مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد يلا شوت اليوم 3-9-2023 في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد يلا شوت اليوم

جولة إنجليزية جديدة Arsenal vs Manchester United اليوم ، بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد يلا شوت اليوم 3-9-2023 في الدوري الإنجليزي، مباراة قمة تنتظر عشاق كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا المساء، حيث سيستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد على أرض ملعب "الإمارات" في الجولة الرابعة من المسابقة. هذه المباراة ستكون فرصة حقيقية للفريقين لإثبات جاهزيتهما ومنافسة الفرق الأخرى على لقب البريميرليغ هذا الموسم.

مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

تنطلق بعد لحظات صافرة لقاء المرتقب بين آرسنال ومان يونايتد والتي تنقل عبر بوابة الفجر.

فريق أرسنال يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد الأداء الجيد الذي قدمه في الجولات الثلاث الأولى من الدوري. حصد الفريق 7 نقاط حتى الآن بعد فوزين وتعادل، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية والاستمرار في التنافس على المراكز العليا في جدول الترتيب.

مدرب أرسنال الشاب ميكيل أرتيتا يعمل جاهدًا على بناء فريق قوي يمزج بين الشباب والخبرة، وهو يرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم لتحقيق الانتصار وتحقيق مكاسب هامة.

من جهة أخرى، يدخل مانشستر يونايتد المباراة بعد الانتصار الصعب الذي حققه على نوتنجهام فورست في الجولة السابقة بنتيجة 3-2. يمتلك مانشستر يونايتد 7 نقاط من ثلاث مباريات ويتطلع إلى مواصلة انتصاراته في المسابقة ومضاعفة جهوده للمنافسة على اللقب.

من الجدير بالذكر أن أرسنال يستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد غياب دام لست سنوات. سينافس الفريق في مجموعة تضم بايرن ميونخ وكوبنهاجن وجالاتا سراي، ويسعى لتحقيق أداء جيد والتأهل إلى مراحل متقدمة في البطولة الأوروبية.

هذه المباراة بين أرسنال ومانشستر يونايتد ستكون فرصة للجماهير لمتابعة نجوم الكرة العالميين في مباراة قوية ومثيرة. تبقى لنا أن نرى كيف ستتطور الأمور في هذه المباراة المنتظرة، وما إذا كان أرسنال سيتمكن من تحقيق الفوز أم أن مانشستر يونايتد سيخرج من "الإمارات" بنتيجة إيجابية.

مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد يلا شوت

تشكيل آرسنال المتوقع أمام مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى: آرون رامسديل. في خط الدفاع: توماس بارتي، بن وايت، ويليام ساليبا، كيويور. في خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافريتز. في خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام آرسنال

في حراسة المرمى: أندريه أونانا. في خط الدفاع: وان بيساكا - فاران - مارتينيز - دالوت. في خط الوسط: كاسيميرو - إريكسن - فيرنانديز. في خط الهجوم: أنتوني - راشفورد - مارسيال.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي

مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد ستقام على ملعب الإمارات في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وذلك مساء يوم الأحد الموافق الثالث من سبتمبر 2023.

وتبدأ مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد

وتذاع مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بريميوم beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

هيمنة آرسنال تثقل كاهل يونايتد

حقق آرسنال الانتصار في 4 مباريات وتعادل في لقاء واحد في آخر 5 مباريات خاضها على ملعبه في الدوري أمام مانشستر يونايتد.

ويبحث آرسنال عن الفوز بـ3 مباريات متتالية على ملعبه في الدوري أمام مانشستر يونايتد، وذلك للمرة الأولى منذ الفترة بين 1988 و1991، حسب أرقام "بي بي سي".

وخسر مانشستر يونايتد 5 مباريات من آخر 9 لقاءات خاضها أمام آرسنال في الدوري.



وسجل الفريق صاحب الأرض 3 أهداف في كل مباراة من آخر 4 مباريات تواجها بها في الدوري.





آرسنال



خسر آرسنال مباراتين فقط في آخر 24 مباراة خاضها على ملعبه في الدوري: 18 انتصارا و4 تعادلات.



وحافظ آرسنال على نظافة شباكه فقط في 4 مباريات من آخر 26 مباراة خاضها على ملعبه في الدوري.

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ولم يخسر آرسنال في آخر 22 مباراة خاضها في البريميرليج أمام الفرق التي يتواجد في اسمها يونايتد: 19 انتصارا و3 تعادلات وهي، ليدز ومانشستر ونيوكاسل وشيفيلد ووست هام.