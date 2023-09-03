موانئ البحر الأحمر تتداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه جرى تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و465 شاحنة، و67 سيارة بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 1100 راكب، مشيرة إلى أن إجمالي السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 11 سفينة.

وأضافت الهيئة أن الواردات بلغت 2500 طن بضائع، و189 شاحنة، و29 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف و500 طن بضائع، و276 شاحنة، و38 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (NEPTUN – J)قادمة من جدة، والعبارة (أمل )، وغادرته السفينتان (الحرية، بوسيدون اكسبريس)، فيما جرى تداول 750 طن بضائع، و173 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفينة (سينا) بميناء نويبع البحري.