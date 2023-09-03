ميناء دمياط يتداول 28 سفينة للحاويات والبضائع عامة



ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة،و4 آلاف و419 شاحنة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز الإعلامي للهيئة أن من بين السفن السفينة القادمة من استراليا على متنها حمولة تقدر بـ 55 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص وذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 55 ألفا و420 طنا، وبمخازن القطاع الخاص 211 ألفا و64 طنا، لافتا إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 757 حاوية مكافئة، والواردة 91 حاوية مكافئة، بينما بلغت حاويات الترانزيت 4 آلاف و322 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن الصادرات بلغت 10 آلاف و772 طنا، بينما شملت الواردات 30 ألفا و541 طنا من البضائع.