إيطاليا: ملتزمون بنمو 1% في 2023 رغم التباطؤ في الربع الثاني

الاقتصاد
بوابة الفجر


بعد تقلص الناتج المحلي الإيطالي في الربع الثاني، قال وزير الاقتصاد جانكارلو جورجيني، الأحد، إن بلاده مازال بوسعها تحقيق نمو اقتصادي بنحو 1% خلال 2023.

وكانت أظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تقلص 0.4% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس (آب) لخامس شهر. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.6% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وقال جورجيتي في منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو بإيطاليا "تخطط الحكومة للإبقاء على توقعات (نمو)1% في 2023، لكن المتغيرات الخارجية المحتومة تغير الوضع تماما".

ويقول خبراء اقتصاديون إن هدف النمو البالغ 1.5% الذي وضعته إيطاليا للعام المقبل يواجه مصاعب متزايدة بسبب رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الذي يعرقل النشاط الاقتصادي.

وحددت الحكومة في أبريل (نيسان) هدف عجز الميزانية عند 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام وعند 3.7% في 2024.

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