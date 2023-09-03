توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير مطار بغداد

الاقتصاد
بوابة الفجر


وقع العراق اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي.

وتشمل الاتفاقية التي وقعت اليوم الثالث من سبتمبر أيلول قيام المؤسسة الدولية بتقديم محفظة استثمار متكاملة تشمل الكيفية التي يتم فيها توسعة المطار الدولي وتمويله وتشغيله وصيانته، ورفع كفاءة مرافقه وعوامل السلامة فيه.

كما تتضمن الارتقاء بخدمات المطار لتتوافق مع المعايير الدولية للمطارات في العالم، وذلك عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة.

ومن المقرر أن تتولى مؤسسة التمويل الدولية  تقديم الاستشارات لمسار تنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز دخوله في ساحة الخدمات العامة بالشراكة مع القطاع العام، والقطاعات التي تواجه تحديات مستقبلية.

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