بريطانيا: التضخم في طريقه للانخفاض بمقدار النصف

الاقتصاد
بوابة الفجر

صرح وزير المالية البريطاني جيريمي هانت بأن التضخم في المملكة المتحدة في طريقه إلى الانخفاض بمقدار النصف بنهاية 2023.

ومن المتوقع انخفاض التضخم في بريطانيا إلى 5% بنهاية العام الجاري، وهو نصف المستويات المسجلة في يناير كانون الثاني.

وخلال يوليو تموز، استقر المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا عند مستويات 6.8%، ولا تزال تلك الأرقام هي الأعلى بين دول مجموعة السبع الاقتصادية.

وأضاف هانت في بيان صدر أمس السبت الثاني من سبتمبر أيلول: نحن نتجه إلى خفض التضخم إلى نصف مستوياته هذا العام، وعبر الالتزام بخطتنا سنخفف الضغط على الأسر والشركات على حد سواء.

وأكد أن الضغط على ميزانيات الأسر سيبدأ يتراجع إذ يتباطأ التضخم، كما أشار إلى أن جهوده لزيادة الإنتاج في القطاع العام ستعزز النمو.

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