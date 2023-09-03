تقرير: سوق الأسهم الأمريكية سيسجل مستويات قياسية قبل نهاية 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر


يرى بنك أوف أمريكا “Bank of America” أن سوق الأسهم الأميركية قد يسجل مستويات قياسية قبل نهاية العام الجاري.

وقال المصرف الأميركي في مذكرة إنه في حين أن سبتمبر أيلول عادة ما يكون الشهر الأسوأ في العام بالنسبة لعوائد سوق الأسهم فإن ذلك ليس هو السيناريو الأرجح عندما تكون الأسهم مرتفعة بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 20% مع بدء الشهر.

وتستند توقعات  البنك إلى سيناريو يعرف بـGoldilocks ويشير إلى الفترة التي لا يتوسع أو ينكمش فيها الاقتصاد بشكل كبير وتتميز تلك الفترة بعوائد أرباح إيجابية وأداء جيد لسوق الأسهم.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز S&P500 بنحو 18%.

ووفقًا للمذكر فإن عام 2023 يقدم فرصة صعوديه لشهر سبتمبر أيلول وللباقي من العام الجاري.

ووفقًا لسيناريو البنك فإن المستويات المتوقعة لمؤشر S&P500 مع نهاية العام الجاري تتراوح ما بين 4850 نقطة و4875 نقطة، وهو ما يشكل أعلى مستوى على الإطلاق.

كما تشير البيانات الموسمية إلى أن الحركة البيعية في سوق الأسهم خلال أغسطس آب كانت صحية ويجب أن تكون مرحبة من قبل المستثمرين.

وأرجعت المذكرة ذلك إلى أنه دون الحركة البيعية فإن مؤشر S&P500 كان سيستهل الشهر الجاري على ارتفاع بأكثر من 20% منذ بداية 2023.

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