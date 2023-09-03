إندونيسيا تعتزم إصدار تأشيرات دخول ذهبية لجذب المستثمرين الأجانب

تعتزم إندونيسيا إصدار "تأشيرات الدخول الذهبية"، التي تتيح للأجانب الذين يقومون باستثمارات كبيرة البقاء في البلاد لفترة تتراوح ما بين خمسة و10 أعوام، في إطار جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد.



ونقلت وكالة "بلومبرج للأنباء" عن سيلمي كريم المدير العام لإدارة الهجرة في إندونيسيا أن كل فرد يستثمر نحو 350 ألف دولار في أسهم بالشركات العامة، أو في مدخرات، أو في حسابات ودائع، أو سندات حكومية، يحق له البقاء في إندونيسيا لمدة خمسة أعوام، وإذا استثمر 700 ألف دولار يحق له البقاء لمدة عشرة أعوام.



وأوضح أنه سيتم السماح بمنح تأشيرة تتيح البقاء في إندونيسيا خمسة أعوام في حال قام فرد بتأسيس شركة بقيمة لا تقل عن 2.5 مليون دولار، وتأشيرة تتيح البقاء لمدة عشرة أعوام في حال تم تأسيس شركة بقيمة خمسة ملايين دولار.