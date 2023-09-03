انكماش الاقتصاد الإيطالي بمعدل 0.4% خلال الربع الثاني

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي "آيستات" انكماش الاقتصاد الإيطالي بأكثر من التقديرات الأولية خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وذكر مكتب الإحصاء أن الاقتصاد سجل خلال الربع الثاني انكماشًا بمعدل 0.4% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماشه بمعدل 0.3% فقط.

يذكر أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سجل خلال الربع الأول نموًّا بمعدل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي ارتفاع معدل البطالة في إيطاليا لأول مرة منذ ستة أشهر خلال يوليو الماضي، حيث ارتفع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 7.6% في يوليو الماضي مقارنة بـ 7.5% في يونيو الماضي، الذي كان يعد أدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام.

وكان الخبراء الاقتصاديون قد توقعوا تراجع معدل البطالة إلى 7.4%، وكان معدل البطالة قد بلغ 8% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن معدل التوظيف بلغ 61.3% في يوليو الماضي مقارنة بـ 61.5% في يونيو الماضي.

وتراجع معدل البطالة بين من تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاما من 22.2% إلى 22.1% في يوليو الماضي.

كما تراجعت ثقة المستهلك الإيطالي للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، وضعفت معنويات الشركات إلى أدنى مستوى لها، في تسعة أشهر، طبقًا لما أظهرته نتائج المسح من مكتب الإحصاء "آيستات".

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 105.6.

وتراجع المؤشر الذي يقيس المناخ المستقبلي إلى 114.1 من 115، بينما ارتفع مؤشر المناخ الشخصي إلى 101.5 من 101.1.

وأظهرت بيانات أيضا أن مؤشر ثقة الشركات المجمع انخفض إلى 106.8 في أغسطس من 108.9 في الشهر السابق.