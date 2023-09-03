نشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو يواصل التراجع

استمر انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس الماضي، متأثرا باستمرار ضعف الطلب.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الشهر الماضي إلى 43.5 نقطة مقابل 24.7 نقطة خلال يوليو الماضي، بعد ان سجلت 43.7 نقطة الشهر الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وتمثل قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الشهر الماضي إشارة جديدة على التدهور الحاد للقطاع.