استعلم الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي انتهاء جميع امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2023، لطلاب القسمين العلمي والأدبي، في جميع أنحاء الجمهورية. تمت نهاية هذه الامتحانات بنجاح يوم الثلاثاء الماضي الموافق 29 أغسطس 2023. بدأت الامتحانات الرسمية في الدور الثاني يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، بمواد اللغة العربية والتربية الدينية، وقامت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن انتهاء جميع أعمال الامتحانات في جميع المحافظات دون وجود أي مخالفات أو محاولات لتسريب الامتحانات. وفي هذا السياق، ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2023 من قبل وزارة التربية والتعليم.

استعلم الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الدور الثاني

وفقًا لبيانات وتصريحات المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الدور الثاني خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الحالي. يأتي ذلك بعد انتهاء جميع عمليات التصحيح الإلكتروني والورقي للامتحانات، وعقب إعلان نتائج الدور الثاني، سيتم الإعلان مباشرة عن تنسيق المرحلة الثالثة، التي ستشمل جميع الطلاب الذين أحرزوا مجموعًا أقل من 50% في الدور الأول. يجدر بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تؤكد على أن عمليات التصحيح في الكنترول المركزي بمدينة السادس من أكتوبر تتم بسرعة كبيرة نظرًا للعدد المنخفض جدًا من الطلاب في هذه المرحلة.

نتيجة ثانوي عام دور ثان

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الحد الأقصى لدخول طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني، حيث يُسمح للطلاب برسوب في مادتين فقط. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الطلاب قد رسبوا في المواد التي لا تُضاف إلى المجموع النهائي، مثل مواد التربية الدينية والتربية الوطنية، ويجوز للطالب الراسب في مادة معينة الحصول على نصف الدرجة فقط في هذه المادة. يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الدور الثاني بمجرد إعلانها من خلال اتباع الخطوات التالية: