رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر بوابة الفجر

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. إحدى أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها بشكل مكثف على محرك البحث جوجل هي نتائج الثانوية العامة الدور الثاني. من المتوقع أن تتم إعلان هذه النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيتم نشرها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى موقع نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.

موقع بوابة الفجر يسعى إلى تقديم الدعم والمعلومات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 الذين أجروا امتحانات الدور الثاني في الفترة من 20 أغسطس وحتى 29 أغسطس الماضي. حيث شملت هذه الامتحانات ما مجموعه 118،605 طالبًا وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الفجر

يمكن لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني، بعد اعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا، الدخول على موقع بوابة الفجر فور اعتمادها للحصول على النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس دور تاني من هنا

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني



- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني من هنــــــــــــــــا.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

-ثم الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

تُعلن نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة عبر موقع بوابة الفجر، وذلك باستخدام رقم الجلوس الشخصي. بمجرد إعتماد النتائج برقم الجلوس، يمكن للطلاب الوصول إلى نتائجهم الخاصة، حيث تُعرض الدرجات التي حصلوا عليها في جميع المواد بالإضافة إلى المجموع الكلي للنجاح.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن تنتهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غدًا من إجراء امتحانات القدرات المؤهلة لطلاب الدبلومات الفنية لعام 2023، وذلك للقبول في كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. بدأت هذه الامتحانات في الكليات يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 ومن المقرر أن تنتهي غدًا في 4 سبتمبر 2023.

وفي إطار ذلك، تُغلق اليوم باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الذين يرغبون في أداء اختبارات القدرات المؤهلة لكليات الفنون الجميلة مثل "عمارة – فنون" في جامعات حلوان، الإسكندرية، المنيا، وجنوب الوادي بالأقصر (فنون فقط)، بالإضافة إلى كليات الفنون التطبيقية في جامعات حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، وطنطا.