بشرى سارة من وزارة الصحة بشأن علاج مصابي متحور كورونا الجديد

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مواطنين داخل إحدى
مواطنين داخل إحدى العيادات - أرشيفية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا صحة في بروتوكولات مواقع التواصل الاجتماعي لعلاج عدوى متحور كورونا الجديد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه على المريض عدم أخذ أي خطة علاجية أو بروتوكول علاج إلا من تشخيص الأطباء والمتخصصين، فتأثير تناول العقار دون الرجوع للطبيب المتخصصي أكثر خطورة.

وأشار عبد الغفار، إلى أن هناك 80% من المصابين بالمتحور الجديد لكورونا يتعافون دون أي تدخل دوائي، ولا يوجد علاج خاص بهذا المتحور، والأدوية التي إجازتها هي نفس الأدوية التي يتم التعامل معها من المتحورات الأخرى بشرط التأكيد من الإصابة بعد الرجوع للطبيب المتخصص.

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