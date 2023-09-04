وزير الإسكان يبحث مع السفير العراقى بالقاهرة سبل تعزيز التعاون بين البلدين

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ودور شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بالعراق.



وعبر الدكتور عاصم الجزار، عن تقديره للسفير العراقي بالقاهرة، وللحكومة العراقية، مؤكدًا أن هناك توجيهات دائمة من القيادة السياسية المصرية بتقديم كل الدعم الممكن، لدولة العراق الشقيق، فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، وستقوم وزارة الإسكان بإعداد قائمة بشركات المقاولات المصرية، القادرة على تنفيذ المشروعات لأشقائنا بدولة العراق.



كما أكد وزير الإسكان أن الدولة المصرية تمد أياديها للتعاون المشترك مع أشقائنا العراقيين، ونقل خبراتنا إليهم، وشركات المقاولات المصرية أصبحت لديها خبرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات المختلفة بأعلى جودة، وفى أسرع وقت ممكن، موضحًا أن هناك بالفعل العديد من شركات المقاولات المصرية العاملة بنجاح فى تنفيذ مشروعات تنمية عمرانية بدولة العراق، وهو ما شاهدته خلال زياتى الأخيرة للعراق الشقيق.



وأوضح الوزير، أن وزارة الإسكان، تتابع بشكل منتظم سير العمل بالمشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب لصالح أشقائنا العرب والأفارقة، وذلك للاطمئنان على معدلات التنفيذ، وتحقيق المصلحة الوطنية للدولة صاحبة المشروع، كما أن الشركة تعمل على تأهيل الكوادر الوطنية، وتدريبها فى مواقع العمل، من أجل نقل الخبرات، وتكوين كوادر قادرة على مواصلة مسيرة التنمية فى بلادهم، تحقيقًا لمسئوليتها المجتمعية، مشيرًا إلى مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية على نهر روفيجى بتنزانيا، الذى ينفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب - السويدى إليكتريك"، ويحظى برعاية ومتابعة دائمة، ليس من الوزارة فقط، بل من القيادة السياسية المصرية، وبطبيعة الحال فإن العراق الشقيق يحظى بالدعم والاهتمام المصرى فى مختلف المجالات.



من جانبه، نقل السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، تحيات وزير الإسكان العراقى، للدكتور عاصم الجزار، مهنئا مصر بالإنجازات التى حققتها فى التنمية العمرانية الشاملة، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة، ومعربا عن أمل دولة العراق فى نقل التجربة العمرانية المصرية الناجحة، والاستفادة من خبراتها، حيث تؤكد توجيهات دولة رئيس الوزراء العراقى، على تعميق التعاون بين البلدين فى مجال التنمية العمرانية، للاستفادة من التجربة المصرية، وبما يلبى احتياجات العراق فى هذه المرحلة.



وشدد سفير العراق بالقاهرة، على أهمية مساهمة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية بالعراق، ولا سيما إنشاء المستشفيات، مشيدًا بالزيارة الناجحة التى قام بها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، مؤخرًا للعراق، واطلاعه على المشروعات القائمة، والتحديات التى يتم التعامل معها، وسبل مواجهتها والتغلب عليها.



واتفق الطرفان على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون، ومساهمة شركات المقاولات المصرية، فى تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، والبنية الأساسية، لتلبية احتياجات أشقائنا فى العراق.