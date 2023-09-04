4 % زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا



كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا لتسجل 663.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 637.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.

وفق البيانات فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 382 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.9%، في حين ارتفعت قيمة الواردات المصرية من كينيا لتصل إلى 307.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 255.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.6%.

وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2022 فجاء الورق بالمرتبة الاولى بقيمة 43.4 مليون دولار ثم اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 36.7 مليون دولار ثم السكر والمصنوعات السكرية بقيمة 34.5 مليون دولار ثم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 27.4 مليون دولار ثم حديد وصلب بقيمة 27.1 مليون دولار ثم مصنوعات متنوعة بقيمة 20.9 مليون دولار ثم صابون بقيمة 20.1 مليون دولار ثم محضرات غذائية بقيمة 12.6 مليون دولار ثم محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق بقيمة 12.1 مليون دولار ثم زجاج ومصنوعاته بقيمة 8.9 مليون دولار.

واوضحت البيانات ان أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كينيا خلال عام 2022 هي: بن وشاي بقيمة 278.7 مليون دولار وورق بقيمة 11.4 مليون دولار وفواكه بقيمة 10.5 مليون دولار وأشجار ونباتات بقيمة 2.8 مليون دولار وألياف نسيجية بقيمة 1.5 مليون دولار وتبغ بقيمة مليون دولار وخامات معادن بقيمة 482.8 ألف دولار ومحضرات خضر بقيمة 433.7 ألف دولار وبذور وأث`مار زيتية بقيمة 393.7 ألف دولار وألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 149.2 ألف دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 1.1 مليون دولار خلال عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 240.3%.