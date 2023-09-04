علي معلول يغادر معسكر الأهلي وينضم إلى تونس

تلقى علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استدعاءً من منتخب بلاده استعدادًا لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

علي معلول يغادر معسكر الأهلي

وغادر معلول، لاعب الأهلي معسكر إعداد فريقه المقام حاليًّا في النمسا للانضمام لمنتخب تونس.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

