الاقتصاد السويسري يسجل ركودا في الربع الثاني من 2023

سجل الاقتصاد السويسري ركودا خلال الربع الثاني من العام الجاري بعدما انتعش في الربع الأول، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية "سيكو" اليوم الاثنين.



وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي ظل في ركود مقارنة بالربع الأول، عندما نما بمعدل 0.3 %، بينما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون نموا يبلغ.01 % في تلك الفترة التي تنتهي في يونيو.



وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي لم يطرأ عليه أي تغيير بعد أخذ الفعاليات الرياضية في الحسبان، عقب تسجيل معدل نمو 0.3 % في الربع السنوي المنتهي في مارس.



وأظهرت البيانات بأن الصناعة شهدت تراجعا في القيمة المضافة، بينما نما قطاع الخدمات مجددا بمعدل أعلى من المتوسط، أما فيما يتعلق بالنفقات، نما استهلاك الأفراد 0.4 % مقارنة بالربع الأول، وأظهر الإنفاق الحكومي زيادة بنسبة 0.1 %.



وأشارت البيانات إلى استثمارات المعدات والبرامج بنسبة 3.7 %، وانخفضت الاستثمارات الإنشائية بنسبة 0.8 %، كما تراجعت صادرات السلع بنسبة 1.2 %، بينما زادت الخدمات المقدمة للخارج بنسبة 2.6 %، وانخفضت الواردات من السلع بشكل ملحوظ بنسبة 7.2 %، بينما زادت بالنسبة للخدمات 1.5 %.



وعلى أساس سنوي، تباطأ النمو الاقتصادي في سويسرا إلى 0.5 % مقارنة مع 1.5 %، بما يتفق مع التوقعات.