إطلاق النسخة الثانية من جائزة المستثمر الذكي الخليجي

أطلقت الجهات المنظمة للأسواق المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جائزة "المستثمر الذكي الخليجي" في نسختها الثانية ضمن برنامج التوعية الاستثمارية (مُلم).



وتهدف الجائزة إلى رفع الوعي بثقافة التعاملات المالية والاستثمار في الأسواق المالية، وذلك من خلال تشجيع الأفراد وطلبة المدارس والجامعات إلى تقديم محتوى ابداعي يساهم في نشر الوعي المالي.



وأكد السيد علي هارون العامر مدير مراقبة الأسواق المالية بالإنابة بمصرف البحرين المركزي أن هذه المسابقة تعتبر أحد أهم مبادرات برنامج (مُلم) والذي من خلاله تسعى الجهات الرقابية للأسواق المالية لتعزيز الوعي وتحقيق مستوى عال من العادات المالية السليمة في مجال الأوراق المالية، داعيا جميع الأفراد وطلبة المدارس والجامعات من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين إلى المشاركة في هذه المسابقة.



والجدير بالذكر أن المشاركة مفتوحة للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون بداية من شهر سبتمبر الجاري وحتى شهر نوفمبر القادم، لطرح أفكار إبداعية متعلقة بثقافة التعاملات المالية والاستثمارية، وذلك في نطاق أربع فئات أساسية هي: الفيديو، والرسم، والتصوير الفوتوغرافي، والكتابة، وسوف يتم الإعلان عن 36 فائزًا بجوائز المسابقة التي إلى تصل قيمتها لأكثر من مليون ريال سعودي في شهر ديسمبر المقبل.