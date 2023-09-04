المركزي الصيني يضخ 12 مليار يوان في النظام المصرفي

واصل بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الاثنين ضخ مزيد من السيولة النقدية في النظام المصرفي، حيث ضخ 12 مليار يوان (نحو 1.67 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 1.8%.



وتستهدف هذه العملية المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، حسب البنك المركزي الصيني.



وكان المركزي الصيني قد ضخ يوم الخميس الماضي 209 مليارات يوان (29.1 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ يوم الأربعاء 382 مليار يوان (53.58 مليار دولار) ويوم الثلاثاء 385 مليار يوان (53.58 مليار دولار) و 332 مليار يوان (46.2 مليار دولار) يوم الاثنين الماضي.



وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ "الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.