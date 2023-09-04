استثمارات الإمارات في قطاع الفضاء تتجاوز 22 مليار درهم

تخطت قيمة استثمارات الإمارات في قطاع الفضاء حاجز الـ22 مليار درهم، وارتفع حجم إنفاقها التجاري على اقتصاد الفضاء إلى 10.9 مليار درهم خلال سبع سنوات بنهاية عام 2020.



وذكر تقرير بثته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين، أن استثمارات الإمارات في قطاع الفضاء شملت أنظمة الاتصالات الفضائية واستكشاف الأرض والفضاء وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني عبر الفضاء والاتصالات الفضائية المتنقلة وغيرها.



ووفقا للتقرير يشمل اقتصاد الفضاء الإماراتي 10 قطاعات هي تعدين الفضاء والمحطات الفضائية وشركات الفضاء والاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء والمستوطنات والسياحة الفضائية وتصنيع وأكاديميات الفضاء. كما تعمل 57 شركة وكيانات فضائية حاليا في الإمارات، فيما بلغ حجم دعم القطاعين العام والخاص لبرنامج الفضاء الإماراتي أكثر من 5.4 مليار دولار في حين تخطت قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات حاجز الـ 3 مليارات درهم.



وأشار التقرير إلى إعلان الإمارات خلال العام الماضي عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء بقيمة 3 مليارات درهم، كما أطلقت في العام ذاته أول منطقة فضاء اقتصادية في مدينة "مصدر" لإقامة منظومة أعمال متكاملة، لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء والمساهمة في النمو الاقتصادي على مدى الخمسين عاما القادمة.



ومن المتوقع حسب التقرير أن ترتفع قيمة قطاع الفضاء العالمي إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2040 مما يمثل "قفزة عملاقة" في اقتصاد الفضاء الجديد.