شاروخان يروج لفيلمه Jawan: سألتقي بكم بعد ثلاثة أيام فقط

روج النجم الهندي شاروخان لأحدث أعماله السينمائية فيلم Jawan والذي من المقرر عرضه بعد ثلاثة أيام.



شاروخان يروج لفيلمه الجديد Jawan

حيث نشر النجم شاروخان صورة ترويجية له من خلال أحداث الفيلم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا: "أنا جيد أم سيئ، أنا حارس أم لص، سألتقي بك بعد ثلاثة أيام فقط".

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موعد عرض فيلم Jawan في الهند

ومن المقرر عرض أحدث أعمال النجم الهندي شاروخان Jawan في دور العرض السينمائية بالهند يوم الخميس المقبل 7 سبتمبر.

موعد عرض فيلم Jawan في مصر

بينما من المقرر عرض فيلم Jawan للنجم الهندي شاروخان بدور العرض السينمائية المصرية يوم الأربعاء 13 سبتمبر.



شاروخان يقدم 5 شخصيات مختلفة بفيلم Jawan

ويفاجئ النجم الهندي شاروخان جمهوره بتقديم 5 شخصيات مختلفة خلال أحدث فيلمه Jawan، وتتنوع صفات الشخصيات بين الخير والشر.

وحقق البرومو الخاص بفيلم Jawan أكثر من 42 مليون مشاهدة خلال أربعة أيام عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بينما حقق البرومو الترويجي 78 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



أبطال فيلم Jawan بطولة شاروخان

يعد فيلم Jawan من بطولة شاروخان، ويشاركه البطولة: نايانتارا، فيجاي سيثوباثي، ريدي دوجورا، سانجي دوت، سانيا مالهوترا، عامر نايك، الفيلم من تأليف وإخراج أتلي كومار.



أخر أعمال النجم الهندي شاروخان

يذكر أن أخر أعمال النجم الهندي شاروخان فيلم Pathaan والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من بطولة: شاروخان، سلمان خان، ديبيكا بادكون، جون ابراهام، اشوتوش رنا، ديمبل كاباديا.