الأسهم الأوروبية تغلق دون تغيير بعد تبدد مكاسبها بسبب إجراءات الصين

الاقتصاد
بوابة الفجر

أغلقت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر يوم الاثنين مع تبدد المكاسب المدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال إجراءات تحفيز الاقتصاد في الصين، بينما ارتفع سهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك لمستويات قياسية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا عند 457.96 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوياته في أربعة أسابيع خلال تعاملات يوم‭ ‬الاثنين.

وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.5 بالمئة مدعومة بصعود سهم شركة صناعة معدات أشباه الموصلات الهولندية "إيه.إس.إم.إل" 0.8 بالمئة.

وأغلقت أسهم قطاع التعدين مرتفعة 0.6 بالمئة بعدما صعدت اثنين بالمئة خلال تعاملات يوم الاثنين مع ارتفاع العقود الآجلة لخام الحديد بسبب تفاؤل المستثمرين بالدعم السياسي الذي تقدمه الصين لقطاعها العقاري المتعثر.

وكثفت الصين إجراءاتها لتعزيز اقتصادها ومهدت البنوك الكبرى الطريق لتخفيض أسعار الإقراض بوتيرة أكبر. وتقول مصادر إن بكين تعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات، منها تخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل.

وارتفعت أسهم الشركات الصناعية المنكشفة على الصين 0.1 بالمئة وأسهم شركات صناعة السيارات 0.3 بالمئة.

وارتفع سهم نوفو نورديسك 0.7 بالمئة ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع خلال تعاملات يوم الاثنين بعد أن طرحت الشركة عقار ويجوفي في المملكة المتحدة.

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