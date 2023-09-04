4.1 مليار يورو خسائر حرائق الغابات تكبد أوروبا

الاقتصاد
بوابة الفجر


 تكبدت أوروبا خسائر قدرت بنحو 4.1 مليار يورو (4.43 مليار دولار) حتى الآن هذا العام بعد موجات شديدة من ارتفاع درجات الحرارة وحرائق مستعرة.

وذكر تقرير لشركة Distrelec المعنية بتوزيع مكونات قطاع الطاقة، أن حرائق الغابات آتت على نحو 400 ألف هكتار من أراضي منطقة البحر المتوسط من اليونان إلى إسبانيا خلال الصيف.  

وكانت اليونان صاحبة الخسائر الأكبر بواقع 1.66 مليار يورو (1.8 مليار دولار)، كما أن الحرائق آتت على أكثر من 161 ألف هيكتار من الأراضي في اليونان حتى 30 أغسطس (آب) الماضي.

ويذكر أن اليونان شهدت الحرائق الأكثر تدميرا منذ 16 عاما.

وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية للدول الأكثر تضررا، حيث خسرت 84 ألفا و315 هيكتار، كما تكبدت خسائر بقيمة 871 مليون يورو (941 مليون دولار) تليها إيطاليا والبرتغال.

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