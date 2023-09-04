انطلاق اجتماعات الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص بإشادة بإنجازات لاعبي مصر في عالمية برلين 2023 وتواصل مشاركتهم في الألعاب العالمية الشتوية

مع انطلاق فعاليات اجتماعات الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي بالقاهرة بمشاركة أعضاء الرئاسة الإقليمية من المركز الرئيس بالقاهرة ومكاتب الامارات ولبنان والتي ترأسها المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي وتستمر حتى يوم 6 سبتمبر من خلال أجندة حافلة بالأحداث، وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة من الرئيس الإقليمي رحب بأعضاء الرئاسة من الامارات ولبنان، مشيرا إلى أن عام 2023 يعد نقطة فارقة في تاريخ حركة الاولمبياد الخاص الدولي بإقامة الألعاب العالمية بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، وأن الألعاب الافريقية الأولى التي أقيمت بالقاهرة كانت أخر حدث يشهده المنطقة عام 2020 بعدها اجتياح كورونا العالم وتوقفت جميع الأنشطة والتي تحولت إلى أنشطة عن بعد ونجحت المنطقة في إقامة أكثر من 140 حدثا عبر تطبيقات زووم، وجاءت الألعاب العالمية الصيفية التي استضافتها العاصمة الألمانية برلين لتعيد الروح للأولمبياد الخاص بمشاركة 190 دولة، وشاركت جميع برامج المنطقة باستثناء السودان التي حالت الظروف الطارئة والحرب الاهلية التي مرت بها إلى عدم مشاركة السودان، ومع ذلك عزف لاعبو المنطقة أجمل الحان الإرادة والتحدي والصمود بتحقيق الكثير من الميداليات عبر الرياضات الأولمبية ال22 التي شهدتها الألعاب، وأن الرئاسة الإقليمية شديدة الحرص على تقيم كل ما حدث في تلك الألعاب من خلال التقارير المفصلة التي قدمها كل أعضاء الرئاسة كل في مجاله وفيما يتعلق بالألعاب.



وأشار الرئيس الإقليمي بأنه شعر بالفخر خلال متابعته لأداء لاعبي المنطقة ومع عدد من وزراء الدول العربية التي حضرت حفل الافتتاح وجميع سفراء الدول العربية الذين احتضوا البعثات وكان لهم دور إيجابي في تحفيز الجاليات العربية للتواجد في الملاعب المختلفة لتشجيع اللاعبين، وخرجت إحصاءات الألعاب لتشير إلى أن العاب حضرها أكثر من نصف مليون متابع، وتركت المشاركة العربية في تلك الألعاب الكثير من الاصداء الإيجابية لما حققه اللاعبون من نتائج، وسوف تشهد الاجتماعات استعراض تلك النتائج وعقد عدد من المقارنات، ووضع خطط الدورات التدريبية على ضوء تلك النتائج، من خلال إضافة رياضات جديدة، أو دورات للمدربين



واستعرض الرئيس الإقليمي عدد من الأرقام الهامة في هذه الألعاب العالمية حيث تم بيع 100246 تذكرة وحصد اللاعبون على 4002 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية بالإضافة إلى 6670 شارة مشاركة على اعتبار أن الكل لا فائز في الاولمبياد الخاص وأن الميدالية هي فقط تشير إلى ما حصل عليه اللاعب من جرعات تدريبية وشهدت الألعاب 330 ألف زائر وحضر حفل الافتتاح 50 ألف متفرج و21 ألف الحفل الختامي، وشهدت الألعاب ادراء اكثر من 10 دراسات اكاديمية عليها، من الأرقام الهامة في الألعاب ان طابور مشاهدة الجمباز الإيقاعي وصل إلى 250 متر، حضور 1200 شرف للألعاب، شهدت الألعاب 26 رياضة أولمبية شهدت 1334 مسابقة، مؤكدا بأن تلك الأرقام تؤكد أن الحياة عادة بقوة للأولمبياد الخاص في جميع دول العالم، وان منطقتنا بخير رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها عدد من دول المنطقة.



وحرص الرئيس الإقليمي على تحية جميع دول المنطقة المشاركة في تلك الألعاب وعلى ما حققوه من نتائج عندما قام باستعراضها من أعضاء الرئاسة شعر بالفخر رغم الظروف الصعبة التي مر بها المشاركة في الألعاب بداية من عملية التسجيل مرورا بعدد الرياضات التي شاركت فيها دول المنطقة ولا بد من تحية كل الدولة بداية من رؤساء مجالس الإدارات والهياكل الإدارية واللاعبين المشاركين والمدربين، وسوف تشهد الاجتماعات عملية تقييم شاملة لكل ما حدث في تلك الألعاب.

كما المح الرئيس الإقليمية إلى أنه سيتم استعراض مشاركة دول المنطقة في الألعاب العالمية الشتوية التي تستضيفها إيطاليا في عام 2025، خاصة وأن الألعاب الشتوية 2021 التي كان من المقرر اقامتها في كازان تم الغائها بسبب استمرار جائحة كورونا، وسوف تشهد الاجتماعات مناقشة اجندة الاحداث لعام 2024.



شارك في الجلسة الافتتاحية جميع أعضاء الرئاسة الإقليمية، د. عماد محي الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، ود. شريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات، ونيبال فتوني مدير عام المبادرات، ومها يعقوب مدير الموازنة والموارد البشرية، رغدة مصطفى مدير المنح والاعتماد القانوني، ونهلة شاكر المدير الإداري، وليلة الشناوي مدير البرامج الصحية.و حصه الزرعوني مدير الاتصالات وتطوير الشراكة، ونهى جاب الله مدير إعداد القادة من اللاعبين، مروة رمضان مدير برنامج المدارس، نادين أبو جبل مدير وسائل التواصل الاجتماعي وسلمى فهمى، وكلا من موظفي الاستقبال اللاعبين دينا جلال، ومحمد جاب الله، وأحمد القرقاوي - المركز العالمي للأولمبياد الخاص - مدير الاتصالات والتوعية والشراكة كضيف شرف.، بالإضافة إلى دعوة أريع لاعبين من الاولمبياد الخاص المصري ابطال برلين 2003.