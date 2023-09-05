برنامج الدعم السكني 1445.. شروط التقديم في القسط الميسر

السكن قيمة الإنسان، فبلا سكن لا يكون الستر، وبلا سكن لا يكون العنوان، والمملكة العربية السعودية تراعي هذا الجانب لمواطنيها ورعاياها، تحت رعاية خدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيتم العمل على برنامج الدعم السكني 1445.

برنامج الدعم السكني 1445

وتتابع بوابة الفجر الإلكترونية، عبر هذا التقرير، آخر تطورات ومستجدات برنامج الدعم السكني 1445، وما يليه من شروط تسجيل واستحقاق لفئات معينة.

أطلقت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان برنامج الدعم السكني لتقديم الدعم السكني للمستحقين طبقًا لشروط محددة بشكل آلي، حيث تعمل على توفير الوحدات السكنية بهدف تسجيل المواطنين في قوائم الوزارة لطلب دعم سكني؛ وذلك للتحقق من أهلية المتقدم بالطلب بالقبول أو الرفض بشكل مباشر عن طريق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العِلاقة؛ فيتسأل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن شروط وخطوات التسجيل في سكني.

برنامج الدعم السكني 1445 مشروع وطني

البرنامج يعلن شروط التقديم في القسط الميسر لتملك وحدة سكنية، حيث أتاحت وزارة الإسكان السعودية وحدات سكنية في مختلف مدن المملكة بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان "NCH" وصندوق التنمية العقارية برنامج القسط الميسر من خلال البنك السعودي الأول ويهدف البرنامج إلى العمل علي زيادة الملكية السكنية للمواطنين السعوديين بنسبة تصل إلى اكثر من 70 % وذلك للفئات محدودي الدخل والغير قادرين وفق رؤية المملكة 2030 والتي اطلقها ولي العهد السعودي والذي يهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين وكذلك السكن الملائم عبر التسجيل في برنامج القسط الميسر سكني للحصول علي وحدات سكنية في كافة مدن المملكة.

برنامج الدعم السكني 1445.. مميزات برنامج القسط الميسر

برنامج الدعم السكني 1445 .. يشمل البرنامج مشاريع قيد الإنشاء لعدد كبير من الوحدات السكنية والتي تتميز بالموقع في ضواحي ومجتمعات الشركة الوطنية للإسكان.كذلك تم تحديد الأقساط الشهرية للمشاريع من قبل الشركة الوطنية والتي ستبدأ من 350 ريال.

يشمل البرنامج مشاريع قيد الإنشاء لعدد كبير من الوحدات السكنية والتي تتميز بالموقع في ضواحي ومجتمعات الشركة الوطنية للإسكان.كذلك تم تحديد الأقساط الشهرية للمشاريع من قبل الشركة الوطنية والتي ستبدأ من 350 ريال. برنامج الدعم السكني 1445 .. يتم تقديم دعم إضافي من قبل الشركة بحد اقصي يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

يتم تقديم دعم إضافي من قبل الشركة بحد اقصي يصل إلى 100 ألف ريال سعودي. برنامج الدعم السكني 1445 .. يتم تقديم باقة الدعم السكني الإضافية للمواطن المستفيد من قبل الشركة بمبلغ يصل إلى 150 ألف جنيهاُ وذلك بعد امتلاك الوحدة التي تشمل السعر الإضافي.

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شروط برنامج الدعم السكني 1445

متطلبات التقديم والتي أعلنتها الشركة الوطنية للإسكان من خلال برنامج تملك وحدات سكنية بالقسط الميسر وكانت الشروط كالتالي:

شروط برنامج الدعم السكني 1445

أولا.. يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية

ثانيًا.. كذلك لم يسبق حصول المتقدم علي أي دعم سكني سابقًا أو من قبل وزارة الإسكان.

ثالثًا.. ثم يجب أن يكون صافي الراتب الشهري للمتقدم بداية من ثلاثة الإلاف ريال إلي 7000 ريال بحد اقصي.

رابعًا.. يجب أن يكون المواطن بتقديم المستندات الخاصة بتعريف الراتب.

خامسًا.. يشترط تقديم كشف حساب عن اخز ثلاثة أشهر.



أماكن مشاريع برنامج القسط الميسر من برنامج الدعم السكني 1445

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن المشاريع المتاحة للتقديم عليها في برنامج القسط الميسر سكني والبداية في المشروع في خمسة مناطق سكنية وهي كالتالي: