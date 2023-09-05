توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي

شهد "منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي" التوقيع على 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصحة والعقارات وإدارة النفايات والتكنولوجيا والتصنيع بهدف تعزيز التعاون التجاري وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين.



وتضمنت أعمال المنتدى ونظمته وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية بمدينة ميلان، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، عروضًا تقديمية وجلسات نقاشية قدمتها الجهات الحكومية المشاركة سلطت الضوء على فرص الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والبتروكيماويات والرعاية الصحية والأدوية وعلوم الحياة والسيارات والتصنيع المتقدم والتطوير العقاري في مجال السياحة والضيافة.



وأشارت (واس) إلى أن قيمة التجارة الثنائية بين السعودية وإيطاليا غير النفطية تقدر بنحو 5.6 مليارات ريال سعودي (نحو 1.4 مليار يورو) في عام 2022، وأن إيطاليا تعد من بين أكبر عشرين دولة تستثمر في المملكة من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يوجد أكثر من 150 شركة إيطالية لديها رخصة استثمار أجنبي في السعودية.