423 مليار دولار خسائر سنوية عالمية في المحاصيل الزراعية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


اكشفت دراسة حديثة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن الفصائل الغازية المعتدية على المحاصيل مثل الغربان والجرذان وبعض الحشائش مسؤولة عن خسائر عالمية سنوية تقدر بنحو 423 مليار دولار.

وتم إجراء هذه الدراسة الشاملة، التي امتدت لأربع سنوات وتضمنت تحليلًا لـ 3500 نوع من الأنواع الغازية الضارة، من قبل منصة الأمم المتحدة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية (IPBES).

وأشارت الدراسة إلى أن الفصائل الغريبة الغازية -في إشارة إلى النباتات والحيوانات التي تغير موطنها أو موقعها بسبب الأنشطة البشرية- لها آثار ضارة على البيئة.

ووفقا للدراسة، فإن هذه الأنواع لا تؤدي إلى تكاليف كبيرة فحسب، بل لعبت أيضا دورا في 60% من حالات الانقراض المسجلة للحيوانات والنباتات عبر التاريخ، ويشمل تأثيرها انقراض الحياة البرية المختلفة، والإضرار بالبنية التحتية، والموارد الاقتصادية، وحتى صحة الإنسان.

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