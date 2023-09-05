اتحاد المصارف العربية يتخذ مقرًا إقليميًا في الرياض

الاقتصاد
بوابة الفجر


وقعت السعودية، اليوم الاثنين، اتفاقية مقر مع اتحاد المصارف العربية، لإنشاء مكتب إقليمي للاتحاد في المملكة، والذي يتزامن بدء أعماله مع انعقاد المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية بمدينة الرياض.

من جهته،أكد محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أيمن السياري، في بيان، الاثنين، أن النظام البنكي في المملكة يتمتع بمؤشرات أداء متينة، وتجاوزت جميع النسب الاحترازية النسب المحددة في متطلبات بازل، حيث بلغت تغطية السيولة 3.188 %، وصافي التمويل المستقر 115 %، ومعدل كفاية رأس المال 1.20 % بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح أنه برغم التحديات الاقتصادية العالمية نما الاقتصاد السعودي بمعدل 7.8% لعام 2022، واستمر النشاط غير النفطي في النمو بمعدلات مميزة في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعا بالإصلاحات الهيكلية من خلال برامج رؤية المملكة.2030

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

نتيجتك أونلاين.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس (مباشر)

نتيجتك هــنـــا.. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم فقط أو رقم الجلوس (مباشر الآن)

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.. تنسيق الكليات المرحلة الثالثة "رابط مباشر" - نتيجة تقليل الاغتراب "لينك رسمي"

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 "رابط رسمي".. تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة - نتيجة تقليل الاغتراب (تفاصيل)

إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط وموعد الحصول عليها

ظهرت الآن رسميًا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. السيسي يصل مقر انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023