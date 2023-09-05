أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في مصر بعد التراجع الأخير

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد ان تراجعت خلال تعاملات أمس ليفقد الجرام نحو 15 جنيه، ونستعرض فيما يلى أسعار الذهب في الصاغة.

أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24 عند 2520 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 نحو 2205 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 1890 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 نحو 1470 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 17540 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1939.61 دولار للأونصة بحلول الساعة 9:52 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1352 بتوقيت غرينتش) بعد أن صعد إلى أعلى مستوى في شهر عند 1952.79 دولار يوم الجمعة.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند التسوية 0.1% إلى 1965.70 دولارًا للأونصة، فيما كانت معظم الأسواق الأميركية مغلقة بمناسبة عطلة عيد العمال.

ومن المرجح أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، كما راهن المتداولون يوم الجمعة بعد قفزة في معدل البطالة في أميركا ونمو معتدل للأجور يشير إلى أن ظروف سوق العمل آخذة في التحسن.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي الأسواق في OANDA: "الأمر الأكثر تأثيرًا على الذهب في المستقبل هو التوقعات المتغيرة بشأن أول خفض لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن أيضًا وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة بعد ذلك".

وأضاف إيرلام: "لقد تم تحديد شهر سبتمبر (أيلول) تقريبًا عند هذه المرحلة"، في إشارة إلى اجتماع السياسة النقدية القادم لمجلس الاحتياطي الفدرالي يومي 19 و20 سبتمبر، عندما تتوقع الأسواق في الغالب ترك أسعار الفائدة دون تغيير.

وقد أضافت البيانات منذ اجتماع السياسة الأخير مزيدًا من الانطباع بأن الاقتصاد الأميركي يتباطأ دون أن يتصدع، مما يعزز الحجة ضد المزيد من زيادات أسعار الفائدة، وبالتالي دعم الذهب دون فائدة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade: "سيكون المعدن الثمين تحت رحمة ما يحدث لعوائد سندات الخزانة قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر".

"إذا رأينا تراجعًا في العائدات بناءً على توقعات أسعار الفائدة، فسيكون هذا تطورًا إيجابيًا للذهب".

ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وتراجعت الفضة 0.4% إلى 24.07 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6% إلى 955.20 دولار، وربح البلاديوم 0.6% إلى 1224.91 دولار.