توقعات بتجاوز إنتاج نيجيريا من الغاز 5 مليارات قدم مكعب بحلول 2030

قال "إكبيريكبي إيكبو" وزير الدولة النيجيري للغاز إن بلاده تمتلك احتياطيات وفيرة من الغاز الطبيعي، ويمكنها زيادة إنتاجها إلى أكثر من خمسة مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول 2030.



وأضاف اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في مؤتمر "غازتك" المنعقد في سنغافورة إن نيجيريا أعلنت عن عقد للغاز من 2020 إلى 2030. ومع حلول 2030 سيصل إنتاجها إلى 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا (57 مليار متر مكعب سنويا)، مشيرًا إلى وجود أموال متاحة لتمويل التوسع.



ووفقًا لمعهد الطاقة، فقد انخفض إنتاج نيجيريا من الغاز بنحو 11 بالمئة عن العام السابق إلى 40.4 مليار متر مكعب في 2022، مقابل أكثر من 49 مليار متر مكعب سنويًا في 2019 و2020.



وأظهرت بيانات المعهد أن انخفاض الإنتاج أدى إلى تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي هبطت 16 بالمئة إلى 19.6 مليار متر مكعب العام الماضي، مما قلص حصة نيجيريا من الصادرات العالمية للغاز الطبيعي المسال لما دون أربعة في المئة.