ميناء الإسكندرية يتداول 4153 حاوية و218 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة

قال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، في بيان، أنه تم دخول وخروج 50 سفينة خلال الـ 48 ساعة الماضية إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 33 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

وأضاف أنه تم تداول 4153 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة، والصادرة، إذ شكلت الحاويات الصادرة 45 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 1868 حاوية، بينما تم ورود 2285 حاوية مكافئة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع فقد تم تداول 218 ألف طن تقريبا من مختلف أنواع البضائع، والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.

من جهته، وجه نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات لمنع التلوث بكافة صورة.