اليابان تقدم احتجاجا لمنظمة التجارة العالمية على حظر الصين وارداتها البحرية

الاقتصاد
بوابة الفجر


قدمت الحكومة اليابانية، وثيقة احتجاج إلى منظمة التجارة العالمية، على الحظر الشامل الذي فرضته الصين على واردات المأكولات البحرية بعد تسرب المياه المعالجة من محطة (فوكوشيما) للطاقة النووية المعطلة.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء، وكبير المتحدثين باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو قوله اليوم الثلاثاء "إن الوثيقة المؤرخة أمس الاثنين قد تم توزيعها على أعضاء منظمة التجارة العالمية".

وأشار ماتسونو إلى أن الصين أخطرت منظمة التجارة العالمية - وهي الهيئة التي تشرف على قواعد التجارة الدولية - يوم الخميس الماضي بحظرها الطارئ على الواردات; مما دفع اليابان إلى تقديم احتجاجها.

و تقول الوثيقة "إن تعليق واردات الصين غير مقبول على الإطلاق"، مضيفة أن (طوكيو) ستواصل مطالبة (بكين) بإلغاء ذلك الإجراء على الفور".

وقال ماتسونو "إن اليابان طالبت الصين بمراجعة حظر الاستيراد على أساس قواعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التجارية، التي وقعت عليها (طوكيو) و(بكين).

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